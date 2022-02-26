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Kayseri'de firari hükümlü, iple sarktığı alt katın balkonunda Kıskıvrak yakalandı

Kayseri'de firari hükümlü, iple sarktığı alt katın balkonunda Kıskıvrak yakalandı Kayseri'de firari hükümlü, iple sarktığı alt katın balkonunda yakalandı Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, iple sarktığı alt kattaki komşusunun balkonunda yakalandı.

Kayseri'de firari hükümlü, iple sarktığı alt katın balkonunda Kıskıvrak yakalandı
Admin
Admin
26 Şubat 2022 Cumartesi 18:31

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nin Germir Mahallesi'ndeki bir apartmanda ikamet ettiğini belirledi.

Daire kapısının açılmaması üzerine nöbetçi Cumhuriyet savcısının onayıyla 8. kattaki eve çilingir yardımıyla girildi.

Dairenin balkonundaki çamaşır ipi demirinin kırık olduğunu fark eden ekipler, 7. kattaki komşunun balkonuna iple sarkan M.K'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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