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Kars'a 10 bin kişilik cami yapılıyor

Kars'a 10 bin kişilik cami yapılıyor 2018 yılında temeli atılan Kars Sultan Alparslan Kulliyesi tamamlandığında 10 bin kişi namaz kılabilecek.

Kars'a 10 bin kişilik cami yapılıyor
18 Ekim 2020 Pazar 17:11

 Kars'a 10 bin kişilik cami yapılıyor

 Kars'a 10 bin kişilik cami yapılıyor   2018 yılında temeli atılan Kars Sultan Alparslan Kulliyesi tamamlandığında 10 bin kişi namaz kılabilecek.

Kars'ın en işlek caddelerinden Faikbey Caddesi üzerinde bulunan ve eski Atatürk İşhanı’nın yerine yapılan Sultan Alparslan Külliyesi’nde sona gelindi.

500 ARAÇLIK KAPALI OTOPARK

17 bin metre kare alan üzerinde aynı anda birçok noktada yapılan çalışmalar dikkat çekerken, Külliye’nin altında 500 araçlık kapalı otopark yapılması ise kentte park sorununu ortadan kaldırmış olacak.

10 BİN KİŞİ NAMAZ KILABİLECEK

İçerisinde sosyal tesisleri, taziye evleri ile kapalı alanda 3 bin 600, açık alanla birlikte 10 bin kişinin namaz kılacağı külliye kentin en büyük camisi olacak.

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