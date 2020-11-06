Karın ağrısı şikayetiyle gitti, cansız bedeni çıktı! Hastanedeki iğrenç olay halkı sokağa döktü Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde karın ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye giden 20 yaşındaki kız, hastanede doktor ve diğer sağlık çalışanlarının tecavüzüne uğradı. İğrenç olayda iç organları zarar gören genç kız hayatını kaybetti.
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, cansız bedeni çıktı! Hastanedeki iğrenç olay halkı sokağa döktü
Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde karın ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye giden 20 yaşındaki kız, hastanede doktor ve diğer sağlık çalışanlarının tecavüzüne uğradı. İğrenç olayda iç organları zarar gören genç kız hayatını kaybetti.
Hindistan'da kadınlara yönelik cinsel saldırı ve şiddetin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak 20 yaşındaki bir kızın gittiği hastanenin doktoru ve sağlık çalışanları tarafından tecavüze uğradıktan sonra hayatını kaybetmesi ülkede infial yarattı.
Uttar Pradesh eyaletinde karın ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye giden 20 yaşındaki kız, hastanede doktor ve diğer sağlık çalışanlarının tecavüzüne uğradı.
Tecavüze uğrayan genç kızın iç organları zarar görünce fenalaşıp hayatını kaybetti. Genç kadın, ölmeden hemen önce babasına doktor ve diğer sağlık çalışanlarının kendisine tecavüz ettiğini söyledi.
Baba olayı hastanenin yetkililerine bildirince, hastane yetkilileri babaya böyle bir şey olmadığını kızının ruhsal sorunları olduğu için böyle bir şey uydurduğunu söylediler.
Bunun üzerine acılı baba resmi makamlara başvurdu. Polis olay ile ilgili soruşturma açtı. Olayın meydana geldiği Kaushambi şehrinde bir üst düzey polis yetkilisi olayın ciddi bir şekilde soruşturulduğunu olaya karışan doktor ve sağlık çalışanlarının kaçtıklarını, yakalanmaları için çalışmaların sürdüğünü, soruşturma sonunda hastane lisansını iptal edileceğini söyledi.
Olayın meydana geldiği özel hastanenin müdürü Sanjiv Kumar, iddiaların kesinlikle doğru olmadığını ve hepsinin uydurma olduğunu söyledi.
İlgili Galeriler