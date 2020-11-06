0
0
0
0
13
0
0
0

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, cansız bedeni çıktı! Hastanedeki iğrenç olay halkı sokağa döktü

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, cansız bedeni çıktı! Hastanedeki iğrenç olay halkı sokağa döktü Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde karın ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye giden 20 yaşındaki kız, hastanede doktor ve diğer sağlık çalışanlarının tecavüzüne uğradı. İğrenç olayda iç organları zarar gören genç kız hayatını kaybetti.

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, cansız bedeni çıktı! Hastanedeki iğrenç olay halkı sokağa döktü
06 Kasım 2020 Cuma 13:05

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, cansız bedeni çıktı! Hastanedeki iğrenç olay halkı sokağa döktü

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde karın ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye giden 20 yaşındaki kız, hastanede doktor ve diğer sağlık çalışanlarının tecavüzüne uğradı. İğrenç olayda iç organları zarar gören genç kız hayatını kaybetti.

1
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, cansız bedeni çıktı! Hastanedeki iğrenç olay halkı sokağa döktü

Hindistan'da kadınlara yönelik cinsel saldırı ve şiddetin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak 20 yaşındaki bir kızın gittiği hastanenin doktoru ve sağlık çalışanları tarafından tecavüze uğradıktan sonra hayatını kaybetmesi ülkede infial yarattı.

2
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, cansız bedeni çıktı! Hastanedeki iğrenç olay halkı sokağa döktü

Uttar Pradesh eyaletinde karın ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye giden 20 yaşındaki kız, hastanede doktor ve diğer sağlık çalışanlarının tecavüzüne uğradı.

3
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, cansız bedeni çıktı! Hastanedeki iğrenç olay halkı sokağa döktü

Tecavüze uğrayan genç kızın iç organları zarar görünce fenalaşıp hayatını kaybetti. Genç kadın, ölmeden hemen önce babasına doktor ve diğer sağlık çalışanlarının kendisine tecavüz ettiğini söyledi.

4
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, cansız bedeni çıktı! Hastanedeki iğrenç olay halkı sokağa döktü

Baba olayı hastanenin yetkililerine bildirince, hastane yetkilileri babaya böyle bir şey olmadığını kızının ruhsal sorunları olduğu için böyle bir şey uydurduğunu söylediler.

5
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, cansız bedeni çıktı! Hastanedeki iğrenç olay halkı sokağa döktü

Bunun üzerine acılı baba resmi makamlara başvurdu. Polis olay ile ilgili soruşturma açtı. Olayın meydana geldiği Kaushambi şehrinde bir üst düzey polis yetkilisi olayın ciddi bir şekilde soruşturulduğunu olaya karışan doktor ve sağlık çalışanlarının kaçtıklarını, yakalanmaları için çalışmaların sürdüğünü, soruşturma sonunda hastane lisansını iptal edileceğini söyledi.

6
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, cansız bedeni çıktı! Hastanedeki iğrenç olay halkı sokağa döktü

Olayın meydana geldiği özel hastanenin müdürü Sanjiv Kumar, iddiaların kesinlikle doğru olmadığını ve hepsinin uydurma olduğunu söyledi.

İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber