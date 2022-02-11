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Karar verildi: Türkiye genelindeki binlerce eczaneye kötü haber

Karar verildi: Türkiye genelindeki binlerce eczaneye kötü haber Karar verildi: Türkiye genelindeki binlerce eczaneye kötü haber Danıştay, eczanelerin zorunlu olarak astığı "E" logosunun 'reklam' olduğuna hükmetti.

Karar verildi: Türkiye genelindeki binlerce eczaneye kötü haber
11 Şubat 2022 Cuma 10:47

Türkiye genelindeki 26 bin eczaneye Danıştay'dan kötü haber... Danıştay, "Eczane" tabelalarıyla birlikte, eczanelerin zorunlu olarak astığı "E" logolarının reklam amacı taşıdığına karar verdi. Bu kararla birlikte, eczanelerden ilan ve reklam vergisinin alınmasının yolu açıldı.

TEB İPTAL DAVASI AÇMIŞTI
Eczaneler de tıpkı esnaf gibi tabela vergisi öderken, Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) eczanelerin kamu sağlığının korunması amacına yönelik faaliyet yürüten sağlık kuruluşu oldukları gerekçesiyle vergi iptal davaları açmıştı. Yerel mahkemelerde başlayan dava maratonu üst mahkemelere taşındı. Ancak üst mahkemelerden birbirinden farklı kararlar geldi.

METREKARE BAŞINA VERGİ
Yeni kararla, 2018'den bu yana mahkeme kararı ile tabela vergisi ödemeyen eczaneler şimdi hem logo hem de tabela vergisini ayrı ayrı ödeyecek. Tabelalar için metrekare başına 30-150 TL vergi alınacak. 4 metrelik ‘eczane' tabelası için yıllık vergi en fazla 450 TL olacak.

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