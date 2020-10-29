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Karabağ'ın sözde lideri Harutyan panik içinde: SİHA'ların korkusuna sığınağa girdi

Karabağ'ın sözde lideri Harutyan panik içinde: SİHA'ların korkusuna sığınağa girdi

Karabağ'ın sözde lideri Harutyan panik içinde: SİHA'ların korkusuna sığınağa girdi
29 Ekim 2020 Perşembe 12:57

Karabağ'ın sözde lideri Harutyan panik içinde: SİHA'ların korkusuna sığınağa girdi

Azerbaycan'ın envanterindeki Bayraktar TB2 SİHA'lar karşısında ağır darbe alan Ermenistan tarafındaki panik devam ediyor. Daha önce SİHA'lara hedef olmamak için mağaraya ve anaokuluna gizlenen Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyan, şimdi de sığınakta telaşlı gözlerle cephe hattını gözetlerken fotoğraflandı.

Azerbaycan'ın, işgal edilen topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon tüm hızıyla sürüyor. Ermenistan cephesinde büyük telaş yaşanırken, komuta kademesinin SİHA paniği de her geçen gün artıyor.

MAĞARA VE ANAOKULUNDA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Türk SİHA'larına hedef olmamak için beraberindekilerle birlikte ilk olarak bir mağarada, ardından da anaokulunda görüntülenen Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyan, yine kameralara yansıdı.

Azerbaycan'ın, işgal edilen topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon tüm hızıyla sürüyor. Ermenistan cephesinde büyük telaş yaşanırken, komuta kademesinin SİHA paniği de her geçen gün artıyor.

MAĞARA VE ANAOKULUNDA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Türk SİHA'larına hedef olmamak için beraberindekilerle birlikte ilk olarak bir mağarada, ardından da anaokulunda görüntülenen Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyan, yine kameralara yansıdı.

Karabağ'ın sözde lideri Harutyan panik içinde: SİHA'ların korkusuna sığınağa girdi

ŞİMDİ DE SIĞINAKTA FOTOĞRAFLANDI

Harutyan, şimdi de bir sığınakta fotoğraflandı. SİHA'lara hedef olmamak için endişeli gözlerle dışarıyı gözetlemesi dikkat çekti.

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