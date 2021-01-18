Kar İle İlgili Sözler | MUHTEŞEM SÖZLER Kar şarkıları Karla İlgili Güzel Cümleler Resimli Kar mesajları

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Sayfamızda kış mevsiminde yaşadığımız, doğanın en güzel hallere bürünmesini sağlayan aynı zamanda evsiz, yurtsuz insanlar için çile haline gelen ”kar” ile ilgili sözleri sizler için bir araya getirmeye çalıştık. Kimileri için en romantik anlar demek olan ”kar” kimileri içinde tam bir kabustur. hazırladığımız sözlerden beğendiklerinizi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilir sms yoluyla sevdiklerinize ulaştırabilirsiniz.

Kar taneleri ne güzel anlatıyor birbirine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu. Mevlana

Kar saflıktır, yürek temizliğidir.

Lapa lapa yağan kar, yaşamsal bir hediyedir.

Her yerde kar var, kalbim senin bu gece.

Kar gökyüzünün başımıza attığı bembeyaz konfetiler.

Yalan kartopu gibidir yuvarladıkça büyür.

Güzeldir bembeyaz, kar beyaz her şeyden arınmış gibi.

Kardan adamın krallığı güneş çıkına kadardır.

Soğuk kalpler her zaman üşür kış yaz olması farketmez.

İçimde naif duygular uyandıran beyazlıktır kar.

Kar fikri uzaklara götüren, insanı kendine getiren denizdir.

Kar yağarken doğa dinler. Antoinette van Kleeff

En delikanlı mevsimdir kış. Yüzüne yüzüne vurur yalnızlığını.

Kar Tanrı’nın kirli dünyayı temiz gösterme şeklidir.

Kar yağar kötülükler örtülür hayatımıza beyaz sayfa açabiliriz.

Sessizliğini bozma karın sesi seni alacaktır. Thmas V.

Karın yağması ile en yaşlıların bile içindeki çocukluk ortaya çıkar.

Eline aldığın kar eriyorsa eğer sevgini gösterir. S. Yaşar

Elimde bir avuç kar yüreğimde bir avuç sevgiye eş değer olur. J. Deny

İlk kar ilk aşk gibidir. İlk kar’ını hatırlıyor musun? Lara Biyuts

Yere düşen her kar tanesinde hayatın ne kadar temiz ve saf olduğunu düşünün.

Hava soğuyunca değil, yüreği soğuyunca başlarmış insanın kışı. Elif Şafak

Karda ilk yürüyen olmanın kendini özel hissettiren bir yanı vardır. Carol Rifka Brunt

Kar, yağmur taneleri gibidir. Sevmeyen onları kar olarak görür. C. Çelebi

Yüreklerimiz kar tanesi değdiği zaman ürpermemeli bilmeli ki değdiği yerde eriyip geçer.

Kar taneleri gibi yaşıyoruz şu sıra. Birbirimize değmeden ayrı ayrı eriyerek.

Güneş kadar sıcak, kar tanesi kadar berrak, yağmur kadar saf ve temiz bir ömür dileğiyle.

Sevgim dağlardaki karlar kadar çok olup onları eritecek kadarda kuvvetlidir.

Rabbim bu karda kışta, evi, barkı, yakacağı, yiyeceği, giyeceği, olmayanlara yardım etsin.

Kar yağarken birden güneş açmak gibiydi hayat. Bu aralar hava güneşli bende.

Kar kristalleri sesi yutar. Kar yağdığında oluşan sessizlik ve huzur ortamının nedeni budur.

Sevgim dağlardaki karlar kadar çok olup onları eritecek kadar da kuvvetlidir.

Kar, bir çift eldiven ya da içimizdeki çocuğu keşfetmek, ya da sevgiyle bakan bir çift gözdür.

İlk kar yağışı bir don gibidir. İlk karın yağışını hatırlamayan sevgiyi de anlamaz.

Kar, doğanın incisidir. Tüm zarafetiyle misafir gibi gelir ve sessizce gider, vedası da zariftir.

Yağarsa eğer yeni bir yıl başlar. Kar o kadar zariftir ki büyük bir cesaret kadar.

Kar; karnı toka, sırtı peke cebinde harçlığı olana evinde odunu kömürü olana, evi damı çatısı olana ZEVKTİR.

Hayat bana eriyen bir karın hayatını unutması gibi kendimi unutmayı öğretti. William Alexander

Umut, hiç bitmeyen bahar mevsimidir, içinde kar da yağar, fırtınada kopar. Ama çiçekler açmaya hep devam eder.

Anne! Ölüm, kar gibi yağsa da ayakuçlarına, ben ayaklarının altındaki cennette üşümek istiyorum.

Karın ilk düşüşü sıradan değil, sihirli bir olaydır. Uyandığında yattığından daha farklı bir dünyaya gözlerini açarsın. J. B. Priestley

İlk kara teşekkürler. Ne kadar yaşlansan da hala yeni kalan bir şeylerin olduğunu hatırlattığı için.

Zaman gelir yollarına kar yağar, etrafını hüzün bulutları sararsa, ne zaman bir dosta ihtiyaç duyarsan dost olabildiğim kadar buradayım.

Eskimolarda kar anlamına gelen elli iki kelime vardır. Çünkü kar onlar için önemlidir. Margaret Atwood

İstanbul ve Ankaralılar, kar görünce sevinen İzmirlilere görgüsüz diyorsunuz ya, siz yazın Çeşme’de elinizi suya şap şap vurup, kumdan kale pekguzelsozler.com yaparken ödeşeceğiz biz sizlerle.

Bembeyaz yağan yar, Geçmişte ne kadar kötü anı varsa hepsini örter. Bize yeni bir gelecek yaratma imkânı sağlar. Hayat yolunuz kar gibi bembeyaz olsun.

KAR TANESİ İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

Seveceksen kar tanesi gibi sev; öylesine temiz, öylesine sessiz.

Bir kar tanesi ol, kon dilimin ucuna.

Sana olan sevgim kar taneleri kadar temiz ve zariftir.

Her yalnız, bir kar tanesi içten içe eriyen.

İşte böyledir kar taneleri. Kışın güzel taneleri, tevhid heceleri.

Sessizliğini bozma karın sesi seni alacaktır. Thmas V.

Seveceksen kar tanesi gibi sev; öylesine temiz, öylesine sessiz.

Kar fikri uzaklara götüren, insanı kendine getiren denizdir.

Elimde bir avuç kar yüreğimde bir avuç sevgiye eş değer olur. J. Deny

Elimdeki kar tanesi, yüreğimde bir avuç sevgiye eş değer olur.

Yere düşen her kar tanesinde hayatın ne kadar temiz ve saf olduğunu düşünün.

Kar taneleri gibi yaşıyoruz şu sıra, birbirimize değmeden ayrı ayrı eriyerek!

Ya Rab! Yağdırdığın kar taneleri adedince senden affını diliyoruz. Sen bizleri bağışla.

Yaslan omzuma sadece yürüyelim. Saçlarımızın ucuna düşerken kar taneleri.

Düşen bir çığda hiçbir kar tanesi kendisini olup bitenden sorumlu tutmaz. Oscar Wilde

Bir kar tanesi gibiydi sana bakmak gözbebeklerinde yaşatabilmek bu sevdayı.

Kar taneleri sesi yutar. Kar yağdığında oluşan sessizlik ve huzur ortamının nedeni budur.

Yağarsa eğer yeni bir yıl başlar. Kar o kadar zariftir ki büyük bir cesaret kadar.

Güneş kadar sıcak, kar tanesi kadar berrak, yağmur kadar saf ve temiz bir ömür dileğiyle.

Kar yağarken birden güneş açmak gibiydi hayat. Bu aralar hava güneşli bende.

Mutluluğumuz kar taneleri kadar çok, dertleriniz göz açıp kapanıncaya kadar geçmiş olsun.

Yüreklerimiz kar tanesi değdiği zaman ürpermemeli, bilmeli ki değdiği yerde eriyip geçer.

Anne! Ölüm, kar gibi yağsa da ayak uçlarına, ben ayaklarının altındaki cennette üşümek istiyorum.

Rabbim bu karda kışta, evi, barkı, yakacağı, yiyeceği, giyeceği, olmayanlara yardım etsin. Amin

Kar taneleri ne güzel anlatıyor, birbirine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu. Mevlana

Kar taneleri doğadaki en kırılgan şeylerdendir. Ama bir araya geldiklerinde bakın neler yapabiliyorlar.

Pencere önünde seyre dalarken, sessiz sessiz yağar kar taneleri. Radyoda içli bir şarkı çalarken, sessiz sessiz yağar kar taneleri.

Umut, hiç bitmeyen bahar mevsimidir, içinde kar da yağar, fırtınada kopar. Ama çiçekler açmaya hep devam eder.

Ruhum kar yağışını seyrediyor gözlerimden. Beyaz, tane tane, raks ederek dönüyorlar göklerde. Bir şenlik, pekguzelsozler.com bir coşku kış mevsiminde kar yağışı.

Yanağına konan kar tanesi eriyip dudaklarına indiğinde, o bir damla serinliğinde yönüne rüzgara dön yeter, çünkü ben o rüzgardayım.

Cümleleri dolandırmadan söyleyebilmek, yüzünde üzüntü olmayan bi sevdada, gözlerinin içine bakabilmekti seni seviyorum demek bir kar tanesi gibi.

Sen, çatlayan dudağımda bir damla su, içimdeki yaşama tutkusu, avuçlarıma düşen kar tanesi. Sen, sevgilim, sevdiğim, taptığım, her şeyimsin.

İstanbul ve Ankaralılar, kar görünce sevinen İzmirlilere görgüsüz diyorsunuz ya, siz yazın Çeşme’de elinizi suya şap şap vurup, kumdan kale yaparken ödeşeceğiz biz sizlerle.

KAR ÜZERİNE EN GÜZEL SÖZLER

Kar mı soğuk söz mü soğuk?

Kar saflıktır, yürek temizliğidir.

Yalan kartopu gibidir yuvarladıkça büyür…







Lapa lapa yağan kar, yaşamsal bir hediyedir.

Kardan adamın krallığı güneş çıkına kadardır.

İçimde naif duygular uyandıran beyazlıktır kar.

Kar, üşüyen bir halk için asla romantik yağmaz.

Kar yağarken doğa dinler. (Antoinette van KIeeff)

Kar Tanrı’ nın kirli dünyayı temiz gösterme şeklidir.

Kar gökyüzünün başımıza attığı bembeyaz konfetiler.

Sessizliğini bozma karın sesi seni alacaktır. (Thmas V.)

Eline aldığın kar eriyorsa eğer, sevgini gösterir. (S.Yaşar)

Kar fikri uzaklara götüren, insanı kendine getiren denizdir.





Kar yağarken doğayı dinlemelisin. (Alexander Christian Irvine)

İlk kar ilk aşk gibidir. İlk kar’ını hatırlıyor musun? (Lara Biyuts)

Karın yağması ile en yaşlıların bile içindeki çocukluk ortaya çıkar.

Şimdi yağan kar değil, ruhumdur kar yerine. (Cahit Sıtkı Tarancı)

Elimde bir avuç kar yüreğimde bir avuç sevgiye eş değer olur. (J. Denny)

Geçmedi üşümem. Ben bir aşkın kar yağışından geliyorum. (Şükrü Erbaş)

Sevgim dağlardaki karlar kadar çok olup onları eritecek kadarda kuvvetlidir.

Kar, yağmur damlaları gibidir. Sevmeyen onları kar olarak görür. (C. Çelebi)

İlk kar yağışı don gibidir. İlk karın yağışını hatırlamayan sevgiyi de anlamaz.

Sevgim dağlardaki karlar kadar çok olup onları eritecek kadar da kuvvetlidir.







Kar yağarken birden güneş açmak gibiydi hayat. Bu aralar hava güneşli bende.

Yere düşen her kar tanesinde hayatın ne kadar temiz ve temiz olduğunu düşünün.

Kar yağarsa eğer yeni bir yıl başlar. Kar o kadar zariftir ki büyük bir cesaret kadar.

Karda ilk yürüyen olmanın kendini özel hissettiren bir yanı vardır. (Carol Rifka Brunt)

Düşen bir çığda hiçbir kar tanesi kendisini olup bitenden sorumlu tutmaz. (W. Churchill)

Yüreklerimiz, kar tanesi değdiği zaman ürpermemeli bilmeli ki değdiği yerde eriyip geçer.

Kar kristalleri sesi yutar. Kar yağdığında oluşan sessizlik ve huzur ortamının nedeni budur.

Kar, bir çift eldiven yada içimizdeki çocuğu keşfetmek, ya da sevgiyle bakan bir çift gözdür.

Uçtunuz, gittiniz siz ey kuşlar! Küçücük, beyaz başlı baykuşlar gibi kar. (Cenap Şahabettin)

İlk kara teşekkürler. Ne kadar yaşlansanda hala yeni kalan birşeylerin olduğunu hatırlattığı için.

Rabbim bu karda kışta evi, barkı, yakacağı, yiyeceği, giyeceği olmayanlara yardım etsin. Amin.

Kar taneleri ne güzel anlatıyor birbirine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu. (Mevlana)

Hayat bana eriyen bir karın hayatını unutması gibi kendimi unutmayı öğretti. (William Alexander)

Anne! Ölüm, bir kar gibi yağsada ayak uçlarına, ben o ayaklarının altındaki Cennet’te üşümek istiyorum!

Eskimolarda kar anlamına gelen elli iki kelime vardır. Çünkü kar onlar için önemlidir. (Margaret Atwood)

Kar; karnı toka, sırtı peke, cebinde harçlığı olana, evinde odunu kömürü olana, evi damı çatısı olana zevktir.

Sandım ki uzaklaştı yağan kar ve karanlık. Uykumda bütün bir gece Körfez’deyim artık! (Yahya Kemal Beyatlı)

Kar, doğanın incisidir.. Tüm zerafetiyle misafir gibi gelir ve sessizce gider, vedası da zariftir…Tıpkı sen gibi.

Umut hiç bitmeyen bahar mevsimidir, içinde kar da yağar , fırtınada kopar.Ama çiçekler açmaya hep devam eder.

Uyandım kar aydınlığında. O küçük kasaba uykuda. Uykusuz bir sıra kavak. Hem gider hem dinlerim. (Necati Cumalı)

Kalbe bir bıçak gibi giren hatıraların. Dilsiz olduklarını anlıyorum. Kar yağıyor. Ve ben hatırlıyorum. (Nazım Hikmet)

Karın ilk düşüşü sıradan değil, sihirli bir olaydır. Uyandığında yattığından daha farklı bir dünyaya gözlerini açarsın. (J. B. Priestley)

Zaman gelir yollarına kar yağar, etrafını hüzün bulutları sararsa, ne zaman bir dosta ihtiyaç duyarsan dost olabildiğim kadar buradayım.

Karın yağdığını görünce; Kar tutan toprağı anlayacaksın. Toprakta bir karış karı görünce. Kar içinde yanan karı anlayacaksın. (Sezai Karakoç)

Silinmiş ne varsa kedere dair. Bir kar neşesinde dünya bu sabah. Gelin olmuş ağaçlar telli duvaklı. Göz alabildiği her bir yer ferah. (Mehmet Binboğa)

İstanbul’a kar yağıyordu. Galata, sırtına yüklenmiş Haliç’e gebeyken. Sıtmalı bir martının kanadında Eyüp Hazretleri. Kar bana yağıyordu. (Barış Erdoğan)

Bembeyaz yağan kar, geçmişte ne kadar kötü anı varsa hepsini örter… Bize yeni bi gelecek yaratma imkanı sağlar… Hayat yolunuz kar gibi bembeyaz olsun.

Karda izler bırakıyorum avcılar peşime düşsün. Bir uçurum kıyısında vursunlar beni ki dünya. Uğuldayıp duran bir uçurum değil miydi zaten. (Ahmet Telli)

İstanbul ve Ankara’lılar, kar görünce sevinen İzmir’lilere görgüsüz diyorsunuz ya, siz yazın Çeşme’de elinizi suya şap şap vurup, kumdan kale yaparken ödeşicez biz sizlerle.

Evsiz insanlar olmasaydı kar yağışını seyretmek çok daha harika olurdu! Bütün insanlar mutlu ve rahat oluncaya kadar, insan asla tam olarak mutlu ve rahat olamayacaktır. (Mehmet Murat İldan)

Bir dağ yangını içerim. Deli mayınlar döşenir damarlarıma. Kınsız bir öfke düşerde yoluma. Beni benden aşırır. Mevsimsiz kar yağar. Taştan demirden içeri. Ak ellerini uzat. Ellerini ellerime bırak. (Umut Altınçağ)

Beyaz ipek gibi yağdı kar. Bir kız kardan hafif yüreğiyle. Geçip gitti güvercinleri anımsatarak. Uzaktaki şehir, Uykuya dalmıştır şimdi. Düşündüm bir bir, Kardeşlerimin ne yaptıklarını. (Ataol Behramoğlu)

Yetmiş dokuzun kışıydı. Sertti, soğuktu. İstanbul’a kar yağıyordu. Kömür yanıyordu sobalarda. Geceleri polisler, bekçiler oluyordu. Bir de biz oluyorduk. Ölümüne üşüyorduk ha. Yalan yok polisler de üşüyordu. (İbrahim Sadri)