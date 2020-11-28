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Kar geliyor! İşte 29 Kasım Pazar hava durumu

Kar geliyor! İşte 29 Kasım Pazar hava durumu

Kar geliyor! İşte 29 Kasım Pazar hava durumu
28 Kasım 2020 Cumartesi 14:35

 Kar geliyor! İşte 29 Kasım Pazar hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney kesimlerinin parçalı ve yer yer çok, Cumartesi sabah saatlerinde Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Diyarbakır çevrelerinin yağmur, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişikli olmayacağı ve mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle değişik yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA 3°C, 17°C
Az bulutlu

İSTANBUL 7°C, 14°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ 2°C, 12°C
Az bulutlu

KOCAELİ 9°C, 17°C
Az bulutlu

EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 0°C, 10°C
Az bulutlu

İZMİR 8°C, 18°C
Az bulutlu

MANİSA 5°C, 18°C
Az bulutlu

MUĞLA 0°C, 17°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 8°C, 22°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA 13°C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

HATAY 7°C, 17°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA 2°C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte genelinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -2°C, 11°C
Az bulutlu

ÇANKIRI -3°C, 12°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR -2°C, 11°C
Az bulutlu

KONYA 0°C, 11°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -2°C, 12°C
Az bulutlu

DÜZCE 2°C, 16°C
Az bulutlu

SİNOP 9°C, 17°C
Az bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 15°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA -3°C, 15°C
Az bulutlu

RİZE 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 8°C, 18°C
Az bulutlu

TRABZON 9°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olmak bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -7°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

HAKKÂRİ -3°C, 8°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KARS -8°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN -3°C, 9°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 0°C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

SİİRT 7°C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA 8°C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

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