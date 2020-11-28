Kar geliyor! İşte 29 Kasım Pazar hava durumu
Kar geliyor! İşte 29 Kasım Pazar hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney kesimlerinin parçalı ve yer yer çok, Cumartesi sabah saatlerinde Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Diyarbakır çevrelerinin yağmur, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişikli olmayacağı ve mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle değişik yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA 3°C, 17°C
Az bulutlu
İSTANBUL 7°C, 14°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 2°C, 12°C
Az bulutlu
KOCAELİ 9°C, 17°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 0°C, 10°C
Az bulutlu
İZMİR 8°C, 18°C
Az bulutlu
MANİSA 5°C, 18°C
Az bulutlu
MUĞLA 0°C, 17°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 8°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 13°C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
HATAY 7°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 2°C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte genelinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA -2°C, 11°C
Az bulutlu
ÇANKIRI -3°C, 12°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR -2°C, 11°C
Az bulutlu
KONYA 0°C, 11°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -2°C, 12°C
Az bulutlu
DÜZCE 2°C, 16°C
Az bulutlu
SİNOP 9°C, 17°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 7°C, 15°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA -3°C, 15°C
Az bulutlu
RİZE 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 8°C, 18°C
Az bulutlu
TRABZON 9°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olmak bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -7°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKÂRİ -3°C, 8°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
KARS -8°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -3°C, 9°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 0°C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP 2°C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
SİİRT 7°C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA 8°C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
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