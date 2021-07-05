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Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçi yoğunluğu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçi yoğunluğu Yurt dışında yaşayan ve yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin Kapıkule'den girişleri sürüyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçi yoğunluğu
05 Temmuz 2021 Pazartesi 17:24

Tatillerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin, ana vatana gelişleri yoğun şekilde devam ediyor.

Pandemi nedeniyle geçen yıl Türkiye'ye gelemeyen çok sayıda gurbetçi, salgının etkisinin azalmasıyla vatan özlemini gidermek için sıla yoluna çıktı.

"CENNETE GELMİŞ GİBİ HİSSEDİYORUZ"

Almanya'dan gelen Aydın Kaya, Türkiye'ye geldiği için mutlu ve huzurlu olduğunu söyledi. Sınırdan geçince duygulandığını belirten Kaya, "Cennete gelmek nasıl oluyor ise öyle hissediyorum. Aile olarak çok mutluyuz. Sınırda biraz bekleyebiliyoruz. Seve seve beklerim. Sınırdan geçince tüylerim heyecandan diken diken oluyor. 51 senedir gidip geliyorum, her seferinde aynı hissi yaşıyorum." dedi.

"MEMLEKET GİBİSİ YOK"

Sevdikleriyle hasret gidereceklerini ifade eden Kaya, "Memleket gibisi var mı? Gezebileceğimiz yerleri gezeceğiz. Ayasofya Camisi açıldı, oraya gideceğiz. Türkiye'nin tüm güzelliklerini yaşamaya çalışacağız." diye konuştu.

Kapıkule Sınır Kapısı nda gurbetçi yoğunluğu #1

"ÖZLEM GİDERECEĞİZ"

Turgay Yalçınkaya da yolculuklarının sorunsuz geçtiğini belirterek "Salgın nedeniyle geçen yıl gelememiştik. Bu yıl büyük bir hasretle geldik. 3 hafta kalacağız. Özlem gidereceğiz, tatilimizi yapıp ailemizle güzel zaman geçireceğiz." şeklinde konuştu.

Kapıkule Sınır Kapısı nda gurbetçi yoğunluğu #2

Kapıkule Sınır Kapısı nda gurbetçi yoğunluğu #3

Kapıkule Sınır Kapısı nda gurbetçi yoğunluğu #4

Kapıkule Sınır Kapısı nda gurbetçi yoğunluğu #5

Kapıkule Sınır Kapısı nda gurbetçi yoğunluğu #6

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