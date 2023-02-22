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Kandilli'den İstanbul için korkutan tahmin: 7 sene içinde bir deprem olasılığı yüzde 64

Kandilli'den İstanbul için korkutan tahmin: 7 sene içinde bir deprem olasılığı yüzde 64

Kandilli'den İstanbul için korkutan tahmin: 7 sene içinde bir deprem olasılığı yüzde 64
Kamusaati
Kamusaati
22 Şubat 2023 Çarşamba 13:27

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, 40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği felaketin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Bir televizyon programına katılan Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat, "Yapabileceğimiz yalnızca istatiksel çalışmalardır. Bu da işte 2030'a kadar yüzde 64 olasılık, 2050'ye kadar yüzde 75 olasılık, 2090'a kadar ise yüzde 95 olasılıkla bu deprem olacaktır" diye konuştu.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat, beklenen İstanbul depremine ilişkin görüşlerini açıkladı.

Binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler olası İstanbul depremine çevirdi.

Haber Global'e konuşan Kalafat'a göre, yedi sene içerisinde yüzde 64 olasılıkla İstanbul'da 7'nin üzerinde bir büyüklükte deprem olacak.

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın orta kesiminde de bir deprem olabileceğini belirten Kalafat, devamında şunları kaydetti; "Ancak Marmara Denizi kaynaklı bir olacaktır. Bunun tehlikesi bellidir. Marmara'da fay oradan geçti buradan geçti konuşmamıza gerek yok. Marmara Denizi'nin içerisinde geçen bir kol. Bu kol 7'nin üzerinde bir deprem üretecektir.

Bunun yeri bellidir ama zamanını söyleyebilmemiz mümkün değil. Yalnızca yapabileceğimiz istatiksel çalışmalardır. Bu da işte 2030'a kadar yüzde 64 olasılık, 2050'ye kadar yüzde 75 olasılık 2090'a kadar yüzde 95 olasılıkla bu deprem olacaktır."

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