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Kamuda PCR testiyle ilgili son dakika kararı! 81 ile yazı gönderildi

Kamuda PCR testiyle ilgili son dakika kararı! 81 ile yazı gönderildiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu kurumlarında PCR testiyle ilgili 81 ile yazı gönderdi. İşte detaylar

Kamuda PCR testiyle ilgili son dakika kararı! 81 ile yazı gönderildi
09 Eylül 2021 Perşembe 23:50

Özel sektörün ardından kamu kuruluşlarında da aşı olmayanlardan PCR testi istenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, aşı olmayan kişilerden kamu kurumlarında da PCR testi isteneceğine dair 81 il valiliklerine yazı gönderdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, aşı olmayan kişilerden kamu kurumlarında da PCR testi isteneceğine dair 81 il valiliklerine yazı gönderdi

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