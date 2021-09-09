Kamuda PCR testiyle ilgili son dakika kararı! 81 ile yazı gönderildi

Kamuda PCR testiyle ilgili son dakika kararı! 81 ile yazı gönderildiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu kurumlarında PCR testiyle ilgili 81 ile yazı gönderdi. İşte detaylar
Özel sektörün ardından kamu kuruluşlarında da aşı olmayanlardan PCR testi istenecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, aşı olmayan kişilerden kamu kurumlarında da PCR testi isteneceğine dair 81 il valiliklerine yazı gönderdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, aşı olmayan kişilerden kamu kurumlarında da PCR testi isteneceğine dair 81 il valiliklerine yazı gönderdi