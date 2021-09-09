Kamuda PCR testiyle ilgili son dakika kararı! 81 ile yazı gönderildi

İŞKUR TYP Kayseri Personel Alımı Güncel Liste 2021 İŞKUR TYP Kayseri personel alımı ne zaman Başlayacak? İŞKUR TYP personel alımı güncel liste 2021 İş arayışı olan vatandaşlar, Toplum Yararına Programlar kapsamında, alım yapılacak olan TYP personel listesi ise İŞKUR’un resmi sitesinde geçtiğimiz gün yayınlandı. Liste ile birlikte, 2021 İŞKUR işçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak, şartları nelerdir ve hangi illerde yapılacak soruları merak edilmeye başlandı. İşte 2021 TYP işçi personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve konuyla ilgili tüm gelişmeler…