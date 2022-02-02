Kamuda bir genel müdür ne kadar maaş alıyor?

30 yıllık hizmeti olan ve dört yıllık üniversite mezunu Genel Müdürlerin çalışırken alacakları maaşı hesaplayalım.

Evli olan ve eşi çalışmayan 30 yıl hizmeti olan bir genel müdür 2022 yılının Ocak ayı itibariyle 22.005,33 TL maaş alacaktır.

Aynı genel müdür emekli olması halinde ise alacağı maaş ve ikramiye tutarları şöyle:Ödenecek Aylık : 14.217,07

Toplam İkramiye : 300.735,26

Genel müdür yardımcıları ne kadar maaş almaktadır?

30 yıllık hizmeti olan ve dört yıllık üniversite mezunu genel müdür yardımcılarının çalışırken alacakları maaşı hesaplayalım.

Evli olan ve eşi çalışmayan 30 yıl hizmeti olan bir genel müdür yardımcısı 18.074 TL maaş alacaktır.

Aylık ve ikramiye tutarları

Ödenecek Aylık : 9.799,76

Toplam İkramiye : 247.407,20