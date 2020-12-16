Kamu Personeli Danışma Kurulu ertelendi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, toplantının Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin'in vefatı nedeniyle ertelendiğini duyurdu
Kamu Personeli Danışma Kurulu ertelendi
Kamu Personeli Danışma Kurulu ertelendi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, toplantının Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin'in vefatı nedeniyle ertelendiğini duyurdu
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun (KPDK) ertelendiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, KPDK'nin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında bugün toplanacağı anımsatıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kamu P ersoneli Danışma Kurulu'nun (KPDK) ertelendiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, KPDK'nin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında bugün toplanacağı anımsatıldı.
Toplantının, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin'in vefatı nedeniyle ertelendiği duyuruldu.