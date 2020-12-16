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Kamu Personeli Danışma Kurulu ertelendi

Kamu Personeli Danışma Kurulu ertelendi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, toplantının Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin'in vefatı nedeniyle ertelendiğini duyurdu

Kamu Personeli Danışma Kurulu ertelendi
16 Aralık 2020 Çarşamba 17:51

 Kamu Personeli Danışma Kurulu ertelendi

 Kamu Personeli Danışma Kurulu ertelendi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, toplantının Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin'in vefatı nedeniyle ertelendiğini duyurdu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun (KPDK) ertelendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, KPDK'nin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında bugün toplanacağı anımsatıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kamu P ersoneli Danışma Kurulu'nun (KPDK) ertelendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, KPDK'nin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında bugün toplanacağı anımsatıldı.

Toplantının, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin'in vefatı nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

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