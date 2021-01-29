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Kamu işçilerinin ilave tediye ödemeleri bugün yatıyor

Kamu işçilerinin ilave tediye ödemeleri bugün yatıyor Kamu işçilerinin ilave tediye ödemeleri bugün yatıyor Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "700 bini aşkın kamu işçimizin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılıyor."

Kamu işçilerinin ilave tediye ödemeleri bugün yatıyor
29 Ocak 2021 Cuma 11:26

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "700 bini aşkın kamu işçimizin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılıyor."(AA)

İLK TAKSİT 29 OCAK 2021 TARİHİNDE

Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2021 yılında ilave tediyenin birinci yarısı 29/1/2021, diğer yarısı 11/5/2021 tarihinde ödenecek.

MADEN İŞÇİLERİ FARKLI

Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2021 yılında, aynı Kanunun 2 nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 24/12/2021 tarihinde ödenmesine karar verildi.

KİM NE KADAR İLAVE TEDİYE ALACAK?

Brüt ücretlere göre13 gülük ilave tediye ödemeleri (Gelir vergisi %15) yaklaşık şöyle olacak;

BRÜT ÜCRET 13 GÜNLÜK İLAVE TEDİYE MİKTARI(Net ele geçen)
3.577.50 TL (Asgari Ücret) 1.101.97 TL
3.700 TL 1.146.24 TL
4.000.00 TL 1.239.18 TL
4.250.00 TL 1.316.63 TL
4.500.00 TL 1.394.07 TL
5.000.00 TL 1.548.97 TL
5.250.00 TL 1.626.42TL
5.500.00 TL 1.703.87 TL
6.000.00 TL 1.858.77 TL
6.500.00 TL 2.013.66 TL
7.000.00 TL 2.168.56 TL
7.500.00 TL 2.323.46 TL
8.000.00 TL 2.478.35 TL

Vergi dilimi %15 olarak hesaplanmıştır

*İkramiye ödemelerinde ilave ödemeler, alınan maaş ve yardım miktarlarına göre rakamlarda değişiklik olabilir

İşte Resmi Gazete'de yer alan karar;

 
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