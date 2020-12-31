 Kamu işçilerine ikramiye müjdesi! Tarihler belli oldu!

4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3348) bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

4/D'li sürekli işçiler ve kamuda çalışan işçiler için ilave tediye tarihleri belli oldu.

İLK TAKSİT 29 OCAK 2021 TARİHİNDE

Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2021 yılında ilave tediyenin birinci yarısı 29/1/2021, diğer yarısı 11/5/2021 tarihinde ödenecek.

MADEN İŞÇİLERİ FARKLI

Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2021 yılında, aynı Kanunun 2 nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 24/12/2021 tarihinde ödenmesine karar verildi.

İşte Resmi Gazete'de yer alan karar;