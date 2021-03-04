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Kamu bankaları Çalışma saatleri değişti!

Kamu bankaları Çalışma saatleri Değişti! Kamu bankaları mesai saatleri yeniden değişti Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın, bugünden itibaren şubelere müşteri kabul saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncelledi.

Kamu bankaları Çalışma saatleri değişti!
04 Mart 2021 Perşembe 14:10

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın yaptığı açıklama ile 4 Mart tarihi itibari ile banka şubelerinin müşteri kabul saati güncellendi.

Kamu bankaları, kontrollü normalleşme kapsamında mesai saatlerini yarından itibaren yeniden düzenledi.

YENİ MESAİ SAATLERİ

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, kontrollü normalleşme çerçevesinde bugünden itibaren şubelere müşteri kabul saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellendi.

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın yaptığı açıklama ile 4 Mart tarihi itibari ile banka şubelerinin müşteri kabul saati güncellendi.

Kamu bankaları, salgın sebebiyle 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında müşteri kabul ediyordu

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