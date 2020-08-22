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Kampa giderken mutlaka alınması gereken 10 eşya

Bu sene koronavirüsten dolayı kamp tatilleri popüler oldu. Hatta çadırını alan doğanın yolunu tuttu diyebiliriz. Sosyal medyada çadırlı tatil fotoğraflarına özenenler için kamp yaparken gerekli eşyaların listesini çıkardık. İşte kamp için olması gereken 10 eşya...

Kampa giderken mutlaka alınması gereken 10 eşya
22 Ağustos 2020 Cumartesi 01:01
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Beş yıldızlı otellerden uzak doğayla baş başa kalmak istiyorsanız kamp tatili tam size göre. Peki, kamp eşyaları nelerdir?

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İşte kampa giderken mutlaka alınması gereken 10 eşya

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Tabi ki en önemli malzeme çadır. Çadırın yağmura dayanıklı olması büyük bir öneme sahip.

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Kolayca haızrlayabileceğiniz yiyecekler ve bir şeyler ısıtabileceğiniz ocak tarzı minik ısıtıcı veya tüp.

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El feneri.

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Uyku tulumu kamp eşyaları arasında büyük bir öneme sahip.

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Güneş kremi, şapka ve iyi bir gözlük.

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Bulunduğunuz yerde yağmurda odun veya tahta parçalarının ıslanması ihtimaline karşı ateşi tutuşturmak için birkaç çıra vb. şeyler.

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Hırka ve kalın çorap gibi soğuktan korunmanızı sağlayan giysiler.

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Sosyal medyada güzel fotoğraflar için birkaç aksesuar da götürebilirsiniz.

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Termos ve enstrümanınız varsa kampınız daha eğlenceli geçecektir.

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Battaniye veya şal.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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