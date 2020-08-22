Kampa giderken mutlaka alınması gereken 10 eşya

Kamuda ilginç bir memuriyetten çıkarma hikayesi yaşandı. Kütahya'da bir kamu kurumunda 6-7 yıl önce yaşanan olayda, 3 ayrı sevgilisi olan ve esnaftan aldığı borçları ödemeyen bir kamu görevlisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(g) maddesinde "Memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunma" maddesi uyarında memuriyetten atıldı. Yargıya taşınan olayın ayrıntıları ise şöyle: