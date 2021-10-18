0
resmi tatiller
resmi tatiller
0
ekimpersonel
ekimpersonel
0
uyar
uyar
0
0
0
askeri personel
askeri personel
0
yıllık izin
yıllık izin
0
0
0
kpss2021
kpss2021
0
iş kanunu
iş kanunu
0

Kahve fiyatları her geçen gün artıyor

Kahve fiyatları her geçen gün artıyor

Kahve fiyatları her geçen gün artıyor
18 Ekim 2021 Pazartesi 12:08

Pandemi dönemi ve doğal afetler sebebiyle kahve yetiştirici ülkeler yeterli verim alamayınca kahve fiyatları yüzde 40 ile 45 arasında arttı.
Kahve satıcıları, fiyatlardaki bu artışın sebebi, ithal edilen kahvenin yetiştiği bölgelerde gerçekleşen doğal afetler olarak görüyor.

Dünyanın önde gelen kahve üreticisi ülkelerde yaşanan yangın ve olumsuz iklim koşulları kahve fiyatlarını etkiledi. Bu durum aynı zamanda kahve çekirdeğinin ithalat maliyetini de arttırdı. Kahve fiyatlarındaki artış hem kahve satıcılarına hem de vatandaşların cebine yansıdı.

KAHVEYE TALEP ARTIYOR

Denizli’de kahve çeşitleri satan Serkan Tekin, kahve fiyatlarının bir ay içerisinde yüzde 40 ile 45 arttığını belirtti. Fiyatların Türkiye ve Brezilya’da yaşanan afetlerden dolayı kaynaklandığını düşündüklerini söyleyen Tekin, “Kahvede elbette bir zam artışı var. Kurban bayramından sonra brezilyada yaşanan iklimsel olaylar hala etkisini sürdürdüğünü duyuyoruz. Bu yaşanan fiyat artışları vatandaşlarımız kahve talebini engellemedi. Gün geçtikçe kahveye olan talep artıyor. Şu anda bizim yapabileceğimiz pek bir şey yok. Çünkü kahve ülkemizde genellikle yetişmiyor. Kahve üretimi ülkemizdeki iklime uygun değil. Tek temennimiz brezilyada ki yaşana afetlerin durması ve işlerin yoluna girmesidir” diye konuştu.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber