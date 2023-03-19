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Kabine yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Gündemde afetler ve seçim olacak

Kabine yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Gündemde afetler ve seçim olacak

Kabine yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Gündemde afetler ve seçim olacak
Admin
Admin
19 Mart 2023 Pazar 13:49

Kabine toplantısı, iki haftalık aranın ardından yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantıda deprem ve sel felaketi ile seçim öncesi çalışmalar ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda ülke gündemine dair önemli konular görüşülecek.

Toplantıda 11 ilimizi etkileyen deprem ve sonrasında yaşananlar ele alınacak. Deprem bölgesindeki son durum, afetlerin açtığı yaraların sarılması için atılacak adımlar, depremzedelere yönelik yardımlar kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Geçiş sürecinde oluşturulan konteyner kentlerdeki çalışmalar ve kalıcı konutların inşa sürecinde gelinin son durum görüşülecek. Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketleriyle ilgili de son durum incelenecek, ilgili bakanların yapılan çalışmalar hakkında kabineye bilgi vermesi bekleniyor

Kabine'nin bir diğer gündem maddesi ise 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri olacak. Milletvekili listeleri, bakanların vekil olup olmayacağı, seçime yönelik çalışmalar toplantının önemleri gündem maddelerinden olacak. Bunların yanı sıra dış politika ve terörle mücadeleye de değinilecek.

İki haftalık aranın ardından gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunacak.

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