Kabine öncesi yeni alternatif: Sarının içinde kırmızı bölge kritik karar!

Kabine öncesi yeni alternatif: Sarının içinde kırmızı bölge Milyonlarca kişi Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyuracağı son dakika kararlarını bekliyor. Türkiye, 1 Mart 2021 itibarıyla 'Yeni Kontrollü Normalleşme' sürecine geçerken, bu akşam ikinci kez risk haritası açıklanacak. İllerde renk kodlarına göre uygulanacak yeni tedbirler ile ilgili farklı bir alternatifin de gündeme geldiği öğrenildi. Buna göre, illerin içindeki riskli ilçelerin de renklendirileceği ve farklı kısıtlamaların uygulanabileceği belirtiliyor

2019'un Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında 1 yıl geride kaldı. Dünya koronavirüs sürecinde 'Yeni Normal Hayat'ı tartışıyor. Art arda gelen aşı haberleri ile tüm dünya umutlansa da, yine art arda gelen mutasyon haberleri ile karamsarlığa kapıldı. Bu süreçte ülkeler 'tam kapanma' yerine ekonomileri ve sağlık sistemini ayakta tutacak lokal çözümler üretmeye çalışıyor. Türkiye, güçlü sağlık sistemi altyapısı ile bu süreçten dünyanın birçok ülkesine nazaran daha az hasarla çıktı. Ancak virüsle mücadelede rehavete yer olmaması nedeniyle ekonomi ve sağlık sistemini dinamik tutacak çözümler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ve Bilim Kurulu'nca üretilmeye çalışılıyor. Bu kapsamda hayatımıza son olarak illerin renk kodları ile risk durumlarının belirlenmesi girdi. İllerde düşük risk mavi, orta risk sarı, yüksek risk turuncu, çok yüksek risk ise kırmızı olarak belirlendi. Mavi ve Sarı renk koduna sahip illerde kısıtlamalar oldukça gevşetilirken, turuncu illerde nispeten gevşetildi. Kırmızı illerde ise tedbirler aynen uygulanmaya devam etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu akşam Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası ulusa seslenerek yeni renk kodlarını duyuracak. Erdoğan, yeni tedbirleri de açıklayacak. Ancak farklı bir formül de gündemde... Buna göre illerin içinde de risk durumuna göre farklı renklendirmeler yapılabileceği aktarılıyor.

1 MART'TA YENİ KONTROLLÜ NORMALLEŞME BAŞLADI

Türkiye, koronavirüs ile mücadelede 1 Mart'ta yeni bir döneme başladı. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası ulusa seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Yeni Kontrollü Normalleşme' olarak duyurduğu dönemdeki kısıtlamaları duyurdu.

RENK KODU DÖNEMİ

Tüm Türkiye'nin kısıtlamaları aynı şekilde uygulamasına son verilen dönemde iller koronavirüs ile mücadeledeki başarısına göre sınıflandırıldı. Vaka sayısının düşük olduğu iller 'Mavi' renk kodu, orta olan iller, 'Sarı' renk kodu, yüksek olan iller 'Turuncu', çok yüksek olan iller ise, 'Kırmızı' olarak belirlendi. İller renk kodlarına göre kısıtlamalardan belli oranda muaf oldu.

MAVİ VE SARI İLLERDE TEDBİRLER ESNETİLDİ

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan haritaya göre, mavi ve sarı renk koduna sahip olan illerde kısıtlamalar oldukça esnetildi. Buna göre; mavi ve sarı renk kodlu illerde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırıldı. Yüz yüze eğitime de geçilen illerde, nikah merasimleri 1 saati geçmemek kaydı ile 100 kişi ile yapılabiliyor. Bu illerde 21.05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı ise devam ediyor. Bu illerde yine 07.00 ile 19.00 saatleri arasında kafeler, restoranlar, kıraathaneler açık.

MAVİ VE SARI RENK KODUNA SAHİP İLLER



Mavi: Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

Sarı: Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

TURUNCU VE KIRMIZI İLLER GÖZETİM ALTINDA

Yüksek risk ve çok yüksek risk grubundaki illerde ise kısıtlamalar oldukça az olarak esnetildi. Önlemlerin sürdüğü illerde vaka sayılarının azaltılması için il hıfzıssıhha kurulu ek kararlar alabilecek. Turuncu illerde 07.00 - 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile kafe, restoran, lokanta, kıraathane vb. işletmeler açık olacak. Kırmızı illerde ise bu işletmeler bir süre daha kapalı kalacak. Nikahlar turuncu renk koduna sahip illerde 50 kişi ile 1 saat şeklinde yapılabilecek. Çok yüksek riskli illerde de aynı formül geçerli olacak. Öte yandan hafta içi 21.00 - 05.00 arası uygulanan yasak yine geçerli olacak. Cumartesi günü uygulanan kısıtlama kaldırılırken, pazar günü sokak kısıtlaması bu illerde sürecek.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde liselerde yüz yüze sınavlar yapılabilecek. Okul öncesi, ilkokullar, 8.ve 12 sınıflar yüksek ve çok yüksek riskli illerde açık olacak.

YÜKSEK RİSKLİ VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER



Turuncu iller: İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

Kırmızı iller: Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman.