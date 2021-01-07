Kabine değişikliği mi geliyor? 'Erdoğan, Bahçeli'den rica etti' Ahmet Takan'dan flaş iddia! Erdoğan, Bahçeli’yi ikna etmek istedi

Kabine değişikliği mi geliyor? 'Erdoğan, Bahçeli'den rica etti'

Kabine değişikliği mi geliyor? 'Erdoğan, Bahçeli'den rica etti' Ahmet Takan'dan flaş iddia! Erdoğan, Bahçeli’yi ikna etmek istedi

Ahmet Takan'dan flaş iddia! Erdoğan, Bahçeli’yi ikna etmek istedi

Ahmet Takan bugünkü köşe yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet Takan'dan çarpıcı yazı! Korkusuz Gazetesi yazarı Ahmet Takan bugünkü köşe yazısında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli arasındaki görüşmeyi ele aldı.

ERDOĞAN, BAHÇELİ'DEN RİCA ETTİ

Kulislerde görüşmeye dair konuşulanları yazan Ahmet Takan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın kabine revizyonu için MHP Genel Başkanı Bahçeli'den bazı bakanlara olan desteğini çekmesini istediğinin konuşulduğunu belirterek, "Çayyolu görüşmesi ile ilgili iddialar arasında Erdoğan’ın kabine revizyonuna gitmek istediği ancak Devlet Bahçeli’den bazı bakanların arkasındaki desteğini çekmesini rica ettiği ileri sürülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

İşte, Ahmet Takan'ın "Çayyolu görüşmesinin perde arkası…" adlı o yazısından bazı bölümler;

Adına “Devlet görüşmesi” diyorlar… Genel Başkanların baş başa yaptığı görüşmenin içeriği hakkında etraflarına bilgi vermedikleri söyleniyor…

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Çayyolu görüşmesinden sonra siyasi kulislere renk geldi… Önümüzdeki aylarda siyasetin geleceği için öngörüler çeşitlendi. Bir saat süren Çayyolu muhabbetinin içeriğini doğal olarak merak ediyorsunuzdur. Benden de kulis haberleri bekliyorsunuzdur. Kulağıma gelenlerin sadece ve sadece kulis haberleri olduğunun altını itina ile hem de kırmızı kalemle çizerek şunları söyleyebilirim;

– Tayyip Erdoğan’ın Çayyolu ziyareti, kendisinin elini zora sokan son günlerde Devlet Bahçeli’nin yaptığı son derece sert çıkışları yumuşatma ve ikna ziyareti. Aynı zamanda bu çıkışlar sonucunda AKP içinde meydana gelen homurtuları da dindirme maksatlı.

– Erdoğan’ın Çayyolu’na götürdüğü paketler arasında bir de “Biden’ı ikna etmek için atılacak adımlar paketi” olduğu konuşuluyor.

– Çayyolu görüşmesinin ardından HDP’nin kapatılması ile ilgili senaryolar güncellendi. Bahçeli’nin kesin tavrına rağmen bir ara formülde uzlaşılacağı iddia ediliyor. HDP’ye Hazine yardımın kesilmesi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın davayı açmasının ardından Anayasa Mahkemesi’nin hesaplarını dondurma karar alması. (Kapatma davası sonuçlanmadan, karar alınmadan böyle bir yol izlenebilinir mi?.. Mevcut yasalara aykırı da olsa bugünkü sistem içinde yapılırsa kim itiraz edebilir!)

– Reform paketi; Mevcut sistemi revize edecek başlıklar altında Bahçeli’nin de ikna olabileceği, Cumhurbaşkanın seçildikten sonra parti üyeliğinin devam etmesi ancak genel başkan olması yolunun kapatılması, bakanların milletvekilleri arasından seçilmesi halinde milletvekilliklerinin düşmesinin sona erdirilmesi gibi düzenlemelerin olduğu iddia ediliyor.

Çek senet suçlarından dolayı hapis cezalarının kaldırılacağı konuşuluyor.

– Çayyolu görüşmesi ile ilgili iddialar arasında Erdoğan’ın kabine revizyonuna gitmek istediği ancak Devlet Bahçeli’den bazı bakanların arkasındaki desteğini çekmesini rica ettiği ileri sürülüyor.

– (Seçim sisteminin değiştirilmesi ve daraltılmış bölge sistemine geçilmesi. Konuyla ilgili yazdıklarımın daha üstünde dumanı tütüyor. O yüzden tekrara girmiyorum.)

– İYİ Parti’nin Cumhur İttifakı’na dahil edilmesi konusunda Devlet Bahçeli’nin yumuşatılma çabasında önemli bir noktaya gelindiği iddia ediliyor.

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Biliyorum!.. Buraya kadar yazdıklarımla alakalı kafanızda pek çok soru işareti oluştu. Dediğim gibi; burası Ankara. Ne senaryoların ne de iddiaların sonu gelir…

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Bu tarz “Devlet görüşmeleri” kamuoyundaki algısına göre Devlet Bahçeli’ye uyar mı?.. Merhum Bülent Ecevit karşısında sürekli ceketinin düğmelerini ilikleyen ve reverans yapan ve bu yüzden o zamanlar tabanından gelen yoğun eleştirileri “devlet edebi” gerekçesiyle savuşturan Bahçeli özel konutta “Devlet görüşmesi” yapar mı?.. Bu sorunun tek cevabı var; hayır… Devlet Bahçeli de –pek tabii ki- devlet görüşmesinin nasıl ne nerede yapılacağını çok iyi bilir. Bu bir devlet görüşmesi olsa Bahçeli’nin vereceği adreste bellidir. Üstelik devlet görüşmelerinde Cumhurbaşkanı kalkıp kimsenin ayağına gitmez, ilgililer adresi kesin ve net olan makama davet edilirler. Ancak, MHP tabanına yönelik büyük bir tuzak daha hazırlanıyor. Biden’ı ikna etmek için atılacak adımlar öncesinde MHP tabına algı operasyonu çekilip yumuşatılmaya çalışılınıyor… “Bak koskaca Cumhurbaşkanı Devlet Bahçeli’nin ayağına gidiyor”, “Erdoğan Devlet Bahçeli’ye sormadan tek adım atamıyor”, “devleti, Devlet Bahçeli” yönetiyor” numaralarıyla!..

Ters köşe siyaseti tam gaz devam ediyor!..