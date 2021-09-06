Kabine 'aşı ve PCR testi' gündemiyle toplandı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Salgının ilerleyişi, PCR testi zorunluluğu, yeni tedbirler ve Afganistan'daki son gelişmeler masada olacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.20'de başladı.

Toplantıda hala 20 bin sınırında seyreden Kovid-19 vaka sayıları ile 270'in üzerinde seyreden vefat sayıları ele alınacak. "Mu" varyantıyla ilgili son gelişmeler de değerlendirilecek.

AŞILAMA ÇALIŞMALARI



Aşının teşviki konusunda izlenecek politikalar, aşı tedariki ve Faz-3 çalışması 22 Haziran'da başlayan "Turkovac" ve diğer yerli aşı çalışmalarında gelinen son durum da kabinede masaya yatırılacak.

TEST DÖNEMİ

Salgınla mücadele kapsamında bugün itibariyle başlayacak olan aşı olmayanlara yönelik PCR testi zorunluluğunun ilk gün uygulamasının değerlendirileceği ve yeni tedbirlerin konuşulacağı toplantıda, yüz yüze eğitim de gündemde olacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, yine bugün başlayan yüz yüze eğitim ve okullarda hayata geçirilen tedbirleri kabine üyelerine aktaracak.

DIŞ POLİTİKA

Afganistan'da yeni hükümet çalışmaları, Kabil Havalimanı'nın işletilmesine ilişkin yürütülen temaslar, ülkeye yapılan insani yardımlar ve burada yaşanan göç sorunu ile sınır illerde alınan tedbirler de toplantıda ele alınacak.