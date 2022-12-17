Jeoloji Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Jeoloji Kelimesi Sözlük Anlamı Nedir?

Türkçeyi doğru kullanmak adına kelimelerin anlamı ve kökeni hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Kelime açısından en zengin dillerden biri olan Türkçede, gün içerisinde anlamını bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu noktada, Jeoloji kelimesi TDK anlamı da sık sık araştırılabilmektedir. Peki, Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre, Jeoloji ne demek, anlama gelir? Jeoloji kelimesi sözlük anlamı nedir? Detaylara yakından bakalım.

Gün içinde çeşitli mecralardan daha önce duyulan; ancak anlamı unutulan ya da ilk kez duyulan kelimelerle karşılaşılabiliyor. Bu da, Jeoloji kelimesi ne anlama gelir sorusunu akıllara getiriyor. Jeoloji kelimesinin anlamı dilimizi doğru kullanmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Jeoloji ne demek? Jeoloji kelime anlamı nedir? Sorularının cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte TDK'ya göre Jeoloji kelimesinin anlamı, cümle içerisinde doğru kullanım örnekleri ve diğer merak edilenler! JEOLOJİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİR? JEOLOJİ KELİMESİ TDK ANLAMI Yer bilimi

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