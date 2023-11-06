Japon deprem uzmanından İzmir'e korkunç deprem uyarısı

İzmir Kitap Fuarı'nda düzenlenen "Depreme hazır mıyız Türkiye?" panelinde konuşan Japon Mühendis Joshinori Moriwaki, İzmir'de 6,5 büyüklüğünde deprem beklendiğini söyledi. Depremlerde önlem alındığı müddetçe oluşan hasarların yüzde 70 azaltılabileceğini belirten Moriwaki, "Korkutuyor değiliz, hazır olmak lazım. Türkiye'de ve Japonya'ya bir gün deprem gelecek. Allah korusun, gelmesin değil. Bu gelecek artık kabul etmek lazım. Gelsin ama fazla hasar vermesin. Fazla hasar olmaması için ne yapmak lazım? Hükümet, belediye, şirkette, ailede, okulda hep beraber hazırlanıyorsak, hasar yüzde 70 azaltabilir. Büyük rakam değil mi? Yüzde 70 azaltabiliyorsak neden yapamayalım." diye konuştu.

"DEPREME HAZIR MIYIZ" PANELİNDE KONUŞTU

Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği Genel Sekreteri, Yüksek İnşaat Mühendisi Joshinori Moriwaki İzmir Kitap Fuarı Hasan Tahsin Salonu'nda düzenlenen 'Depreme hazır mıyız Türkiye?' paneline konuşmacı olarak katıldı. 3 sene önce Silivri'deki depremi hatırlatan Moriwaki, "3 sene önce Silivri'de bir deprem oldu, hatırlıyor musunuz? Caminin minaresi düştü ve birkaç tane okul hasar oldu. O başladıktan sonra bu Doğu Anadolu Fay Hattı yani Bingöl'den başlıyor, Maraş, Malatya ve Hatay diye devam ediyor... Bu Doğu Anadolu Fay Hattı diye söyleniyor. Burada uzun zaman deprem yoktu ama bu Silivri'den sonra Elazığ depremi oldu." dedi.

"KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLER 7,9 BÜYÜKLÜĞÜNDEYDİ"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 7,9 büyüklüğüne ulaştığını öne süren Moriwaki, "Elazığ'dan sonra Kahramanmaraş çok büyüktü, 7,7 ve 7,6. Bana göre 7,9 vardı, çünkü sonraki artçı depremler büyük ve sayısı da çok fazlaydı. Yani aslında 7,9 var. Japonya'dan ve Amerika'dan bakıldığında 7,9 olarak hesap yapılıyor. Ama genel olarak Türkiye hükümeti, Amerika ne söylüyorsa aynı rakamı vermek istemiyor." ifadelerini kullandı.

"İZMİR'DE 6,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLENİYOR"

"Dolayısıyla İzmir'e gelebilir ama 6,5 diye söyleniyor. Yani normal ve iyi binaysa, eşyaları tam sabitliyorsak çok fazla hasar almaması lazım. Ama tabii ki hep beraber hazır olmak lazım. Bu da çok önemli" ifadelerini kullanan Moriwaki, alınabilecek önlemleri şöyle anlattı:

"En önemlisi su. İnsan susuz kaç gün yaşayabilir? 3 gün. Ben çok terliyorum, benim şansım muhtemelen 2 gün. Evimin yatağı, sağında solunda, yatağın kenarında, salonda her koltuğun yanında su şişesi mevcut. İnsan su varsa 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 10 gün, 20 gün, 1 aya yakın yaşayabilir. Onun için su en önemli. Maalesef bina çöktü, biz üçgende yaşıyoruz. Su var, içiyoruz. Kurtarma ekibi gelmiyorsa da yardım et, imdat diye bağırmaya başlıyoruz ama yarım günde ses gidiyor. Sonra bu düdükten üfleyeceksiniz. Ama birkaç gün geçti, bir hafta geçti. O zaman anca nefes verebilirsiniz. Düdüğe artık ses yetmeyecek. O zaman ne yapacağız? Biraz sert bir şeye, yatağın yanına, yere vuracaksınız. İnsan duymuyorsa da yukarıdan cihaz sesinizi duyabilir. Enkazın altında olduğunuz anlaşılabilir."

"DEPREMLERİN VERECEĞİ HASAR YÜZDE 70 AZALTILABİLİR"

Alınabilecek önlemlerle depremin oluşturacağı hasarların yüzde 70 oranında azaltılabileceğini vurgulayan Moriwaki, "Korkutuyor değiliz, hazır olmak lazım. Türkiye'de ve Japonya'ya bir gün deprem gelecek. Allah korusun, gelmesin değil. Bu gelecek artık kabul etmek lazım. Gelsin ama fazla hasar vermesin. Fazla hasar olmaması için ne yapmak lazım? Hükümet, belediye, şirkette, ailede, okulda hep beraber hazırlanıyorsak, hasar yüzde 70 azaltabilir. Büyük rakam, değil mi? Yüzde 70 azaltabiliyorsak neden yapamayalım? Yapmak lazım değil mi?" ifadelerini kullandı.