İzmir'de ikinci 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ocak Ayında Peş Peşe 7 Zam! Ocak ayında zam fırtınası esti: İşte tam liste... 2021 yılının ilk ayı geride kaldı ama vatandaşlar ocak ayında gelen zamlarla neye uğradığını şaşırdı. Doğalgaz iki defa zamlanırken, elektrik yüzde 6 arttı. Ocak ayında gıda fiyatları tartışması zirveye çıkarken, köprü ve otoyollara da büyük zamlar geldi. İşte son bir aylık zam yağmuru...