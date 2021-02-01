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İzmir'de ikinci 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İzmir'de ikinci 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi İzmir'de ikinci 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi AFAD, saat 11.35'te İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

İzmir'de ikinci 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
01 Şubat 2021 Pazartesi 13:51

İzmir'de ikinci 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi AFAD, saat 11.35'te İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 11.35'te ve 3,42 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Aynı bölgede sabah saat 08.46'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, ardından en büyüğü 4,8 büyüklüğünde çok sayıda artçı kaydedilmişti.

Etiketler; #Deprem #İzmir
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