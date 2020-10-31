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İzmir'Sokaklarda Sabahladı bazı depremzedeler geceyi camide geçirdi

İzmir'Sokaklarda Sabahladı bazı depremzedeler geceyi camide geçirdi İzmir'de bazı depremzedeler geceyi camide geçirdi Deprem nedeniyle evlerini terk eden bazı vatandaşlar, geceyi camide geçirdi.

İzmir'Sokaklarda Sabahladı bazı depremzedeler geceyi camide geçirdi
31 Ekim 2020 Cumartesi 11:39

 İzmir'Sokaklarda Sabahladı bazı depremzedeler geceyi camide geçirdi

   İzmir'Sokaklarda Sabahladı bazı depremzedeler geceyi camide geçirdi  İzmir'de bazı depremzedeler geceyi camide geçirdi   Deprem nedeniyle evlerini terk eden bazı vatandaşlar, geceyi camide geçirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın talimatıyla, İzmir'de uygun olan camiler, depremden etkilenenlerin kullanımına açıldı.

Kentte evleri depremde zarar gören bazı vatandaşlar, geceyi camilerde geçirdi.

Erbaş, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşların din görevlilerinin rehberliğinde uygun olan camilerde kalabileceklerini duyurmuştu.

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