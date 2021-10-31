İzmir'i tehdit eden 21 fay hattı Geçen yıl İzmir'de 117 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan depremin merkez üssü, Ege Denizi'ndeydi. Peki İzmir'i tehdit eden fay hatları nerede..

Yunanistan'a bağlı Sisam Adası'nın kuzey sınırını oluşturan fayın batı kısmı, 30 Ekim 2020'de kırılırken, 6,6 büyüklüğündeki depreme neden oldu

Deprem, sadece Sisam'ı değil, fayın yaklaşık 70 kilometre uzağındaki İzmir'i de vurdu, onlarca bina enkaza dündü, 117 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralandı.

BİR YILDA 7 BİNDEN FAZLA ARTÇI

40 saniye süren depremle oluşan tsunami ise sarsıntıdan 10 dakika sonra Seferihisar'a ulaştı. Bu deprem ana şoktu. Artçı sarsıntılar yıl boyu devam etti.

İzmir'de bir sene içinde 7 binin üzerinde artçı deprem yaşandı.

Uzmanlara göre, depremden sonra Ege Bölgesi'ndeki faylar tetiklendi.

"İZMİR'İ ETKİLEYEN 21 FAY HATTI VAR"

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, şu anda Samos fayının doğusunda ve batısındaki faylar ile Kuşadası'na yakın olan fayların küçük ölçekli deprem ürettiğini söyledi.

Deprem fırtınası günlerce sürdü. Tuzla ve Gülbahçe fayında sıcak su çıkışları oldu.

Sözbilir konuyla ilgili şunları söyledi:

"İzmir fayı, şu anda içinde bulunduğumuz Tuzla fayı, Gülbahçe fayı, Yağcılar fayı, Kemalpaşa fayı gibi faylar diri fay sınıfında değerlendiriliyor. Yani bunlar son 10 bin yılda en az bir tane yıkıcı deprem üretmiş faylar sınıfına giriyor."

İZMİR'İ TEHDİT EDEN FAY HATLARI

İzmir'deki en tehlikeli fay İzmir fayı. Yerleşimin büyük çoğunluğu bu fay üzerinde.

İzmir fayı Güzelbahçe'den başlayıp Pınarbaşı'na kadar uzanıyor. Uzmanlara göre bu fay deprem üretirse İzmir Körfezi içerisindeki bütün ilçeler zarar görecek.

İzmir'in en uzun fayı olan Tuzla fayı da tehlikeli.

En son 2 bin yıl önce yıkıma yol açan fayın yeniden deprem üretme olasılığı ise İzmir fayına göre çok daha yüksek.

Sözbilir, Tuzla fayının deprem ürettiğinde özellikle Doğanbey'den Konak'a kadar uzanan bir fay olduğunu ve dolayısıyla fay hattı üzerindeki Menderes'in de önemli ölçüde etkileneceğini söyledi.

Kenti etkileyen faylardan 17'si diri, 4'ünün aktivitesi düşük.

İzmir'deki en tehlikeli 3'üncü fay doğrudan ilçenin merkezinden geçen Seferihisar fayı, 4'üncüsü ise Gülbahçe fayı.

Sözbilir, bu fayın kuzey güney uzantılı bir fay olduğu için bölgeyi geniş ölçekte etkileme gücüne sahip olduğunu belirterek, "1389 depreminin bu faydan kaynaklandığını biliyoruz. Fay hattı boyunca 10 şiddetinde bir hasar oluşmuş" dedi.

Uzmanlar, İzmir'i etkileyen 21 faya dikkati çekiyor. Bunların 17'sinin diri, dördünün de aktivitesinin düşük olduğunu aktarıyor.