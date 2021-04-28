İzmir depremi soruşturması: 22 gözaltı kararı

117 kişinin ölümüne sebep olan depremde, yıkılan binalarla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu sonrası 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

30 Ekim 2020'de İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda binada yıkım yaşanmış, 117 kişi hayatını kaybetmişti.

Depremden hemen sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, gözaltı kararı verilen şüphelilerden 7'si tutuklanmış, 3 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verilmişti.

BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIR

Soruşturma kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi ve TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi'nden, yıkılan binalarla ilgili istenen bilirkişi ön raporları tamamlandı.

DEÜ'lü 3 akademisyen tarafından enkazdan alınan numuneler analiz edildi ve binaların yıkılma nedeninin, standartlara uygun olmayan malzeme, özellikle düşük kalite beton kullanımı ve projelendirme hatalarından kaynaklandığı kanaatine varıldığı bildirildi. Aynı bilirkişi heyetince hazırlanan ön raporda, sorumluluğu bulunan şüphelilere ilişkin somut tespitler yapıldığı ifade edildi.

Ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi'nden de 4 kişilik bilirkişi heyetinin oluşturulduğu, istenen nihai raporların tamamlanmak üzere olduğu belirtildi. TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi'nin yaptığı jeofizik ölçümler sonrasında düzenlenen raporun Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Gelen sonuçların bilirkişi heyetine gönderilerek, hazırlanacak raporda bu verilerin değerlendirilmesinin istendiği öğrenildi.

22 GÖZALTI KARARI

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde görevli bilirkişi heyeti tarafından hazırlanarak gönderilen ön raporlarda, tespiti yapılan ve daha önce haklarında işlem yapılmayan 22 şüphelinin gözaltına alınması amacıyla ilgili kolluk birimine talimat verildi.

Aynı raporda tespiti yapılan 17 kamu görevlisi hakkında ise 4483 sayılı Kanun kapsamında işlem tesis edilmek üzere dosyaların ayrıldığı belirtildi.

13 KİŞİ YAKALANDI

Kararın ardından harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 13'ünü yakaladı.

Yakalananlardan T.P.'nin Rızabey Apartmanı statik proje müellifi, R.B., R.B., A.A. ve İ.A.'nın aynı binada izinsiz tadilat yapan apartman yöneticileri oldukları belirtildi. D.K.'nin Rızabey Apartmanı'nın sürveyanı (gözetmeni), T.Ö.'nün de yapının kentsel dönüşüme girmesine izin vermeyen kat maliklerinden olduğu bildirildi.

M.K.'nin Cumhuriyet Sitesi'nin yapım aşamasındaki fenni mesulü, G.U'nun Doğanlar Apartmanı'nın, H.B.S.'nin de Emrah Apartmanı'nın sürveyanı olduğu belirtildi.

E.İ.'nin Yılmaz Erbek Apartmanı'nın fenni mesulü, K.K.'nin aynı binanın kooperatif yöneticisi, E.P.T'nin binada görev almış denetim yapı firması yöneticisi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin diğer 9 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.