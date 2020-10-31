İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Buse kurtarıldı İzmir'deki depremde enkaz altında kalan ve telefonda konuştuğu Bekir Pakdemirli'ye yerinin tespit edilmesi için köpek salmalarını, kendisinin de kedi sesi çıkaracağını söyleyen Buse kurtarıldı.

İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Buse kurtarıldı İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Buse kurtarıldı İzmir'deki depremde enkaz altında kalan ve telefonda konuştuğu Bekir Pakdemirli'ye yerinin tespit edilmesi için köpek salmalarını, kendisinin de kedi sesi çıkaracağını söyleyen Buse kurtarıldı. İzmir'de merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremde, enkaz altında kalanlar için seferber olan ekiplerin çalışmaları sürüyor. Enkaz altındakilere ulaşmak için farklı yöntemlere başvuran ekipler, Buse isimli bir genç kıza telefonla ulaşmayı başardı. BAKAN PAKDEMİRLİ, KÜÇÜK ÇOCUKLA KONUŞTU Buse'yi cesaretlendirmek ve moralini yükseltmek için bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, telefonda Buse ile görüştü. Kameralar önünde gerçekleşen konuşma tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. BUSE BU BİNADAN KURTARILDI 28 yaşındaki Buse Hasdemir, 10 katlı binanın enkazı altından yaklaşık 9.5 saat sonra, ekiplerin titiz çalışmalarının ardından sağ salim çıkarıldı.