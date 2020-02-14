İzmir Bornovo'da Canice Hayvanları Katlettiler !!

İzmir Bornovo'da Canice Hayvanları Katlettiler !!

9 Köpek 2 kedi yavrusu canice zehirli yiyecekler yedirilerek katledildi bunu yapan kişiler İnsan olamazdı bu durum hiçbir insan vicdanına sığdırılamaz durumda idi.

İzmir'in Bornova bölgesinde 14 şubat sabah saatlerinde olay meydana gelmiştir etrafta bırakılan zehirli et parçaları olayı anlatmaya yetiyordu bile...

Hayvanları çok seven ilgi sevgi gösteren elleriyle hayvanları besleyen mahalle sakinleri, gördükleri manzara karşısında şok geçirdiler.

Olay Koşukavak Mahallesi'nde bulunan bir arsada meydana geldi

beslemek için arsaya giden mahalle sakinleri,köpekler ve kedilere yere yığılıp kalmış vaziyette görünce polisi aradılar polisler olay hakkında soruşturma başlattı ve halen yaşamaya devam eden canlılar toplanarak barınaklara gönderildi

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