Prim ve fazla mesaiyi bir tutan işverene kötü haber Prim ve fazla mesaiyi bir tutan işverene kötü haber İşyerlerinde Yeni Düzenlemeye Dikkat! Prim ve Fazla Mesaiyi Bir tutanlar Yandı! Prim Ödemelerini, Fazla Mesai Yerine Sayan İşverenlere, Yargıtaydan Büyük Hamle! Prim Fazla Olursa Maaş Düşermi?Prim Fazla Olursa Ne Olur?Prim Fazla Çalışma Yargıtay

İşyerlerinde Yeni Düzenlemeye Dikkat! Prim ve fazla mesaiyi bir tutan Yandı! Prim ve fazla mesaiyi bir tutan işverene kötü haber İşyerlerinde Yeni Düzenlemeye Dikkat! Prim ve Fazla Mesaiyi Bir tutanlar Yandı! Prim Ödemelerini, Fazla Mesai Yerine Sayan İşverenlere, Yargıtaydan Büyük Hamle! Prim Fazla Olursa Maaş Düşermi?Prim Fazla Olursa Ne Olur?Prim Fazla Çalışma Yargıtay Satış miktarlarına bağlı olarak verilen prim ödemelerini, fazla mesai yerine sayan işverenlere,Yargıtay Devrim kararla 'dur'cevabını verdi. Yaklaşık 5 yıldır uzman lojistik sorumlusu olarak görev aldığını şirketten, fazla mesai ücretlerini temin edemediği gerekçesiyle istifa eden yönetici, 4. İş Mahkemesi'ne başvurdu. 'PRİM ÜCRETLERİ FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNİ KARŞILIYOR' Fazla çalışmalarının karşılığının kendisine ödenmediğini, iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini beyanla kıdem tazminatı ve fazla çalışma ücreti alacaklarını istedi. Davalı avukatı, dava konusu alacakların zaman aşımına uğradığını, davacının istifa ettiğini beyanla davanın reddini savunarak ekledi. Mahkeme; yöneticinin aldıkları prim ücretlerinin fazla mesai ücretini karşıladığı gerekçesiyle davayı reddetti. MAHKEME DEVRİM KARARI AÇIKLADI!"PRİM VE FAZLA ÇALIŞMA FARKLI KAVRAMLARDIR" Kararda, şu ifadelerİ paylaştı: "Ne var ki, prim ve fazla çalışma birbirinden ayrı kavramlardır. Davacının aldığı satış primi gerçekleştirdiği satışlara bağlı olarak davacıya yapılan bir ödeme olup esas itibariyle çalışanı özendirme ve ödüllendirme amacına matuf ek ücret niteliğindedir. Fazla çalışma karşılığı yapılan ödeme ise bizatihi ücretin kendisidir. Fazla çalışma yapılsın yada yapılmasın, işyeri uygulaması gereği şartlar oluştuğunda prim ödemesine hak kazanıldığı nazara alındığında, prim ödemesinin, fazla çalışma ücreti yerine geçtiğinin kabul edilerek, fazla çalışma ücreti alacağından mahsup edilmesi isabetli olmayıp bozmayı gerektirmiştir. Hükmün açıklanan sebeplerden bozulmasına oy birliğiyle karar verildi." diyerek emsal davayı tarihe ekledi

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