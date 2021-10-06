İşverenlerin şikayeti: Fabrikalara işçi bulamıyoruz İşsizlik verilerine bakıldığında Türkiye'de iş arayanların sayısı dikkat çekerken işverenlerin şikayeti de çalıştıracak eleman bulamaması...
Türkiye'de yıllardır bitmeyen tartışma, iş mi yok iş mi beğenilmiyor...
Türkiye'de iş verenler uzun süreden beri eleman bulamadıklarından yakınırken, vatandaşlar da iş bulamadıklarından yakınıyor.
Tüm dünyada iş sektörleri koronavirüs pandemisinin yaralarını sarmak için işçi çıkarırken, Türkiye'de de birçok sektör, yeterli personel bulamamaktan şikayetçi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"TEK SORUN ÇALIŞACAK ADAM YOK"
Türkiye gazetesinden Önder Çelik'e konuşan TİM Başkanı Gülle, Türkiye'de işsizlik sorununun olmadığını aksine iş beğenmemezlik olduğunu vurgulayarak