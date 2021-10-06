İşverenlerin şikayeti: Fabrikalara işçi bulamıyoruz

Sanığı, polisin '...bin şu arabaya şerefsiz köpek' sözleri kurtardı! Polisin '...bin şu arabaya şerefsiz köpek' sözleri mahkumiyet kararını bozdurdu. Kamu görevlisine direnme ve hakaret suçlarında Yargıtay farklı iki noktaya dikkat çekti.