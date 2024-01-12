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İstinaf mahkemesi, kadınları falakaya yatıran Kayserili kargocuya verilen cezayı fazla buldu

İstinaf mahkemesi, kadınları falakaya yatıran Kayserili kargocuya verilen cezayı fazla buldu

İstinaf mahkemesi, kadınları falakaya yatıran Kayserili kargocuya verilen cezayı fazla buldu
Admin
Admin
12 Ocak 2024 Cuma 14:51

Kayseri'de para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırıp görüntü çeken kargocu Erkan T.'ye verilen hapis cezası, istinaf mahkemesince fazla bulunarak bozuldu. Yeniden yargılanan Erkan T.'nin cezası düşürüldü ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.

Kayseri'de para karşılığı anlaştığı iddia edilen kadınları falakaya yatırıp, görüntü çeken kargocu Erkan T.'ye (35) 'müstehcenlik' suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezası, istinaf mahkemesince 'fazla ceza' verildiği gerekçesiyle bozuldu. Yeniden yargılanan Erkan T.'nin cezası, bu kez 1 yıl 6 ay 22 güne düşürüldü ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.

Melikgazi ilçesinde kargo şirketinde çalışan, evli ve 2 çocuk babası Erkan T.'nin, maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırıp, gözlerine uyku bandı takarak, ayaklarını kelepçe ve eşarp ile bağlayıp, falakaya yatırdığı iddia edildi. Erkan T.'nin, falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine 250 TL ödeme yaptığı öne sürüldü. Erkan T., falaka görüntülerini de kayıt altına aldı. Erkan T., başka kadınlara da çektiği videoları gönderdi. Benzer teklifte bulunduğu N.K. isimli kadının savcılığa suç duyurusu sonrası Erkan T. gözaltına alınıp, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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