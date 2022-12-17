0
1
EYT
EYT
0
BES2023
BES2023
0
2022KPSS
2022KPSS
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
3
elektrik
elektrik
0
0
dogalgaz yardım
dogalgaz yardım
0
2023KPSS
2023KPSS
0

İstihza Ne Demek, Ne Anlama Gelir? İstihza Kelimesi Sözlük Anlamı Nedir?

Günlük hayatta, sosyal medyada veya eski bir metinde gördüğümüz kelimelerin anlamını merak edebiliyoruz. İstihza kelimesi anlamı hakkında bilgi sahibi olarak günlük hayatta rahatlıkla kullanabilirsiniz. TDK'ya göre İstihza kelimesi ne demek ve kökeni nedir sorularına sizler için yanıt hazırladık. Arama motoru üzerinden araştırılan İstihza kelimesi TDK anlamı, kökeni ve cümle içerisinde doğru kullanım örnekleri için haberimizden yararlanabilirsiniz.

İstihza Ne Demek, Ne Anlama Gelir? İstihza Kelimesi Sözlük Anlamı Nedir?
Kamusaati
Kamusaati
17 Aralık 2022 Cumartesi 11:50

İstihza kelimesi ne anlama geliyor? İstihza kelimesini araştıranlar, bu sözcüğün kökeninin nereden geldiğini ve kaç anlama sahip olduğunu merak ediyor. Pek çok kişi tarafından aratılan İstihza kelimesi ne demek sorusunun cevabını haberimizde paylaştık. İşte, TDK'ya göre İstihza kelimesinin anlamı ve kökenine ilişkin merak edilenler...

İSTİHZA NE DEMEK, NE ANLAMA GELİR? İSTİHZA KELİMESİ TDK ANLAMI

  • Gizli veya kinayeli bir biçimde alay

İSTİHZA KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ

  • Sivri burnu, korkunç bir istihza ile şimdi bana doğru uzamıştı.

İSTİHZA SÖZCÜĞÜ KULLANILAN ATASÖZLERİ VE DEYİMLER

  • istihza etmek

Etiketler; #İstihza #Ne Demek #anlamı
Loca Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Loca Kelimesi Sözlük Anlamı Nedir?
Loca Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Loca Kelimesi Sözlük Anlamı Nedir?
0
Gaddar Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Gaddar Kelimesi Sözlük Anlamı Nedir?
Gaddar Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Gaddar Kelimesi Sözlük Anlamı Nedir?
0
Derviş Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Derviş Kelimesi Sözlük Anlamı Nedir?
Derviş Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Derviş Kelimesi Sözlük Anlamı Nedir?
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.