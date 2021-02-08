İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Kaç Ay Daha Uzatıldı
Koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla 2 ay daha uzatılan işçi çıkarma yasağına yönelik yeni gelişmeler yaşandı. İşte “İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?” sorusunun detayları ile cevabı…
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?
Koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla 2 ay daha uzatılan İşten çıkarma yasağı sona eriyor.
Cumhurbaşkanlığı'nın "4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Kararı Resmi Gazetede yayımlandı. Mart 17'de yasak son buluyor. Yasağın 17 Mart’tan sonra uzatılıp uzatılmayacağı henüz netlik kazanmadı.