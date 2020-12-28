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İsteğe bağlı sigortalıların ödeyecekleri prim tutarları belli oldu

İsteğe bağlı sigortalıların ödeyecekleri prim tutarları belli oldu 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılar;

İsteğe bağlı sigortalıların ödeyecekleri prim tutarları belli oldu
28 Aralık 2020 Pazartesi 16:29

İsteğe bağlı sigortalıların ödeyecekleri prim tutarları belli oldu

İsteğe bağlı sigortalıların ödeyecekleri prim tutarları belli oldu 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılar;

a) 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyenler;

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı, 119,25 TL x 30 x % 20 = 715,5 TL,

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı, 894,37 TL x 30 x % 20 = 5.366 TL,

b) Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler;

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasında,

Aylık kazanç alt sınırına göre: 119,25 TL x 30 x %32 = 1.144,8 TL (/30 x gün sayısı),

Aylık kazanç üst sınırına göre: 894,37 TL x 30 x %32 = 8.585,95 TL(/30 x gün sayısı),

İşsizlik sigortası primi dahil ödeyecekler;

1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasında,

Aylık kazanç alt sınırına göre: 119,25 TL x 30 x % 35 = 1.252,12 TL (/30 x gün sayısı),

Aylık kazanç üst sınırına göre:894,37 TL x 30 x % 35 = 9.390,88 TL(/30 x gün sayısı), ödeyeceklerdir.

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