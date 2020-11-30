İşte Türkiyedeki Adalet'te Gelinen Nokta! Kadir Şeker'in kurtardığı kadın uyuşturucu nedeniyle tutuklandı Sevgilisinden dayak yediği iddia edilerek Kadir Şeker tarafından kurtarılan Ayşe Dırla, 1 kilo eroinle yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İşte Türkiyedeki Adalet'te Gelinen Nokta!

İşte Türkiyedeki Adalet'te Gelinen Nokta! Kadir Şeker'in kurtardığı kadın uyuşturucu nedeniyle tutuklandı

Sevgilisinden dayak yediği iddia edilerek Kadir Şeker tarafından kurtarılan Ayşe Dırla, 1 kilo eroinle yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, gece yarısı Antalya yolunda şüphe üzerine araca düzenledikleri operasyonda, yaklaşık 1 kilo eroin ele geçirdi.

Uyuşturucu taşınan arabadan çıkan isim ise, Türkiye'nin uzun süredir gündeminde yer tutan Kadir Şeker olayındaki Ayşe Dırla'ydı.

Gözaltına alınan Ayşe Dırla ve arabada birlikte bulunduğu Murat Hanlı, sorgulanmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

TUTUKLANDI

Bulunduğu araçtan yaklaşık 1 kilo eroin çıkan Ayşe Dırla ve yanındaki şüpheli Murat Hanlı hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem başlatıldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayşe Dırla, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KADİR ŞEKER OLAYINDAKİ İSİM

Türkiye, Ayşe Dırla'yı Kadir Şeker olayında tanıdı.

Hatırlanacağı üzere; Özgür Duran tarafından darbedildiği öne sürülen Ayşe Dırla'yı kurtarmak isteyen Kadir Şeker, üzerinde taşıdığı bıçakla Özgur Duran'ı öldürmüştü.

ÖZGÜR DURAN'IN ANNESİ AYŞE DIRLA'DAN ŞİKAYETÇİ

Ayşe Dırla ile Murat Hanlı'nın gözaltına alınmasının ardından Özgür Duran'ın annesi ve kardeşi de Ayşe Dırla hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda, “Ayşe Dırla isimli kadın şu an yakalanmıştır. Benim elimde deliller ve bilgiler vardır. Size göstermem gereken deliller vardır." diyen Mübeyye Güner Dalkılıç, çıkışta elindeki belgeleri gazetecilerle paylaştı.

"KADİR ŞEKER'İ KİRALIK KATİL OLARAK TUTTULAR"

"Ben zaten bunlardan şüpheleniyordum." diyen Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç, "Bunların Kadir Şeker'i kiralık katil olarak tutup, azmettirdiklerine inanıyordum. Öyle hislerim vardı. Aynen de öyle oldu. Türkiye bu olaya 'kadına şiddet' gözüyle baktı. Ben böyle olmadığını defalarca söylemiştim. Çünkü darp raporu yoktu." diye konuştu.

"OĞLUMUN KATİLİNİ AZMETTİREN AYŞE DIRLA'DIR"

"Ayşe Dırla, oğlumu öldürttükten sonra onun eşyalarını Eskişehir'den çalarak götürdü ve sevgilisiyle hayatını yaşadı." diye isyanını dile getiren anne Dalkılıç, "Oğlumun katilini azmettiren Ayşe Dırla'dır. Ayrıca oğlumun morgda bir fotoğrafını çekmişler. Bunu da Özgür'ün öldüğünü ispatlamak için çekmişler. Kim çekti bilmiyorum. Ama bunu çeken kişi fotoğrafı Ayşe Dırla'nın kardeşine atıyor. Bunu da öldüğünü ispatlamak için atıyorlar. Kime göstermek için attılar?" ifadelerini kullandı.

"KADİR PARKA YERLEŞTİ HABERİN OLSUN"

Özgür Duran'ın kardeşi Niyazi Remzi Duran ise “Kardeşimin böyle bir sabıkası yok. Kadına şiddet diye bir şey yok. Beni bile her türlü yüz kızartıcı suçla itham ettiler. Bir televizyon programında Kadir Şeker'in kiralık katil olduğunu söyledim, bundan dolayı tehditler aldım. Artık susmayacağım. Ayşe Dırla kardeşime 'Parka gel' diye mesaj atıyor. Kardeşim de 'Gelmiyorum' diyor. Birkaç dakika sonra ağabeyimi bir kişi arıyor ve küfrederek parka çağırıyor. Ağabeyim de gidiyor. Ayşe Dırla sahte bir hesapla yakalanan Murat Hanlı'ya 'O i. gelmek üzere, dikkatli ol görmesin seni' diyor. Hanlı da 'Tamam gülüm. Beni merak etme sen' diyor. Ardından da 'Kadir parka yerleşti Murat haberin olsun' dedikten sonra yine 'Tamam gülüm' cevabını alıyor." ifadelerini kullandı.