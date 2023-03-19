Eyt ikramiye
Eyt ikramiye
0
EYTSORGU
EYTSORGU
0
Rapor parası
Rapor parası
0
EYT Başvuru Ekranı
EYT Başvuru Ekranı
0
çalışan
çalışan
0
belediye kadro
belediye kadro
2
asgariücretzam
asgariücretzam
0
Para Listesi
Para Listesi
0
Çeyiz Parası
Çeyiz Parası
0
Personelalımı
Personelalımı
0
ORUC
ORUC
0
Engelli
Engelli
0

İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket! AK Parti MKYK üyesi katıldığı yayında rakam verdi

İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket! AK Parti MKYK üyesi katıldığı yayında rakam verdi

İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket! AK Parti MKYK üyesi katıldığı yayında rakam verdi
Admin
Admin
19 Mart 2023 Pazar 13:18

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Orhan Miroğlu, katıldığı bir televizyon programında 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi son anket sonuçlarını paylaştı. Milyonlarca üyesi olan AK Parti'nin Türkiye'yi 20 yıldır yöneten çok güçlü siyasi kadrolara sahip bir parti olduğunu söyleyen Miroğlu, partinin oyunun yüzde 51-53 bandında bulunduğunu ve seçimin ilk turda biteceğine inandığını ifade etti.

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Orhan Miroğlu, tv100 ekranlarında yayınlanan bir programa katılarak yaklaşan seçimler öncesi dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Millet İttifakı'nın bir vaadinin olacağını hayal etmemek gerektiğini savunan Miroğlu, "Ne vaat ederse etsin HDP'nin kendine ait bir programı var. Ve bu programı tüm Türkiye'de hakim kılmak isteyen bir parti. Bir şeye inanıyor bu arkadaşlar ve inandıkları şeyin hepimizin faydasına olacağına dair bir kanaatleri var ama öyle değil. HDP yönetebileceği bir özerk bir bölge ister" dedi.

HDP'nin içerisinde büyük bir rahatsızlık bulunduğunu iddia eden Miroğlu, "Hem seçmenleri arasında hem de HDP'yi yöneten kadrolar arasında. Nedeni şu 2019'da yerel seçimlerde yaptıkları tercih halen sorgulanıyor. HDP ve terör örgütü PKK ilişkisi vesayet gibi" diye konuştu.

AK Parti milyonlarca üyesi olan Türkiye'yi 20 yıldır yöneten çok güçlü siyasi kadrolara sahip bir parti olduğunu belirten Miroğlu, "Yüzde 51-53 oyumuz var. Seçim ilk turda biter" ifadelerini kullandı.

Kabine yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Gündemde afetler ve seçim olacak
Kabine yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Gündemde afetler ve seçim olacak
0
Ankara'da şiddetli yağış ve dolu hayatı felç etti! Evleri su bastı
Ankara'da şiddetli yağış ve dolu hayatı felç etti! Evleri su bastı
0
MHK Başkanı Lale Orta için ortaya atılan iddialar Dursun Özbek'i şaşkına çevirdi: Hayretler içinde kaldım
MHK Başkanı Lale Orta için ortaya atılan iddialar Dursun Özbek'i şaşkına çevirdi: Hayretler içinde kaldım
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.