İşte 2020 Yılının Resmi Tatil Günleri Resmi Bayramlar, özel günler ..2020 yılı resmi tatil takvimi de Belirlendi . 2020 yılında hafta sonları ve bayram tatilleri çıktıktan sonra toplamda 248.5 gün çalışma olması bekleniyor. Peki resmi tatiller haftanın hangi gününe denk geliyor? 2020 yılında kaç gün resmi tatil yapma hakkımız var?
İşte 2020 Yılının Resmi Tatil Günleri
İşte 2020 Yılının Resmi Tatil Günleri Resmi Bayramlar, özel günler ..2020 yılı resmi tatil takvimi de Belirlendi . 2020 yılında hafta sonları ve bayram tatilleri çıktıktan sonra toplamda 248.5 gün çalışma olması bekleniyor. Peki resmi tatiller haftanın hangi gününe denk geliyor? 2020 yılında kaç gün resmi tatil yapma hakkımız var?
Tatil planlarını önceden şekillendirmek isteyenler 2020 yılı resmi tatiller listesini araştırıyor. 2020 yılında 13.5 gün yıllık izin alan bir çalışan resmi tatilleri de birleştirerek toplamda 44 gün izin yapabilecek. İşte 2020 resmi tatiller listesi…
1 Ocak Yılbaşı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
23 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi
24 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün
25 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün
26 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün
15 Temmuz Demokrasi Bayramı
30 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi
31 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün
1 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün
2 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün
3 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık Yılbaşı gecesi
Not: Arefe Günleri öğleden sonra tatildir.
Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.
Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
İlgili Galeriler