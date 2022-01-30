İstanbullular güneşi gördü, Taksim’e koştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Yardımları Nasıl Alınır?, Ankara Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?, Ankara Büyükşehir Belediyesi Yardımları Kimlere Verilir?, Ankara Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Neler?, Ankara Büyükşehir Belediyesi Gıda Yardımı Nasıl Yapılır?, Ankara Büyükşehir Belediyesi yardım başvursu ve sorgulama işlemini online olarak yapabilirsiniz, Başkan Mansur Yavaş tarafından organize edilen “İyiliğin Başkenti Projesi” kapsamında olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Yardım Paketleri, 100 milyon TL bütçeli yardım desteği salgın döneminde zorluk çeken kişi ve kuruluşlara ihtiyaçlarına göre iletilen yardımdır. 232.351 aileye 100 milyon TL değerinde yardım şimdiden ulaşmıştır. Bu sayılar güncel başvurular ile günden güne artıyor.