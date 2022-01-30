İstanbullular güneşi gördü, Taksim’e koştu
Megakenti esir alan birkaç günlük kar yağışının ardından vatandaşlar ilk pazar gününü İstiklal Caddesi’nde geçirdi.
İstanbul, geçtiğimiz günlerde kar esareti yaşadı.
Günler öncesinden duyurusu yapılan kar yağışı, megakenti adeta çöküşe sürükledi.
YOLLAR KAPANDI, VATANDAŞ İSYAN ETTİ
Yollar kapandı, İstanbullular toplu taşımaya bile ulaşamadı.
Trafik 8 saate varan duraklama vatandaşı isyan eder duruma getirdi.
GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERDİ
Aradan 1 hafta geçti, nihayet güneş İstanbul’da yüzünü gösterdi.
Eğitim, iş gibi hayatın birçok alanında sıkıntıya düşüren kar yağışının ardından güneşi gören İstanbullular, soluğu İstiklal Caddesi’nde aldı.
TIKLIM TIKLIM DOLDU
Hafta sonunda tıklım tıklım dolu olan caddede adeta yürüyecek alan kalmadı.