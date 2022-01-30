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İstanbullular güneşi gördü, Taksim’e koştu

İstanbullular güneşi gördü, Taksim’e koştu Megakenti esir alan birkaç günlük kar yağışının ardından vatandaşlar ilk pazar gününü İstiklal Caddesi’nde geçirdi.

İstanbullular güneşi gördü, Taksim’e koştu
30 Ocak 2022 Pazar 20:06

İstanbul, geçtiğimiz günlerde kar esareti yaşadı.

Günler öncesinden duyurusu yapılan kar yağışı, megakenti adeta çöküşe sürükledi.

YOLLAR KAPANDI, VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Yollar kapandı, İstanbullular toplu taşımaya bile ulaşamadı.

Trafik 8 saate varan duraklama vatandaşı isyan eder duruma getirdi.

GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

Aradan 1 hafta geçti, nihayet güneş İstanbul’da yüzünü gösterdi.

Eğitim, iş gibi hayatın birçok alanında sıkıntıya düşüren kar yağışının ardından güneşi gören İstanbullular, soluğu İstiklal Caddesi’nde aldı.

TIKLIM TIKLIM DOLDU

Hafta sonunda tıklım tıklım dolu olan caddede adeta yürüyecek alan kalmadı.

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