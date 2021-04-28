İstanbul’da metro seferleri aksadı, sosyal mesafe kalmadı

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; kamuda çalışanlar Ramazan Bayramı öncesindeki 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak. Bu kararla birlikte memurlar 9 günlük izne tabi olacak.