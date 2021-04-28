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İstanbul’da metro seferleri aksadı, sosyal mesafe kalmadı

İstanbul’da metro seferleri aksadı, sosyal mesafe kalmadı

İstanbul’da metro seferleri aksadı, sosyal mesafe kalmadı
28 Nisan 2021 Çarşamba 13:05

İstanbul’da metro seferleri aksadı, sosyal mesafe kalmadı

Yaşanan elektronik arıza nedeni ile metro seferlerinde aksama yaşandı. Bekleyen vatandaşlar hem istasyonu hem vagonları hıncahınç doldurdu

İstanbul’un ulaşım yükünü hafifleten Kirazlı/Bağcılar-Yenikapı M1B metro hattında saat 07.30 sıralarında elektronik arıza yaşandı.

Yaşanan arıza nedeni ile seferlerde aksama meydana geldi.

Bekleme süresi artınca, Bağcılar metro istasyonunda kalabalık arttı.

Toplu taşıma kullanmak zorunda kalan vatandaşlar, artan kalabalık nedeni ile sosyal mesafeyi koruyamadı.

SEFERLER 20 DAKİKA SONRA YAPILDI

Yaklaşık 20 dakika sonra seferler gecikmeli olarak yapılmaya başladı.

Geçen süre içinde biriken kalabalık, hem istasyonu hem vagonları hıncahınç doldurdu.

Vakaların arttığı bir dönemde vatandaşların sosyal mesafesiz yolculuğu anbean kameralara yansıdı.

İstanbul’da metro seferleri aksadı, sosyal mesafe kalmadı #1

İstanbul’da metro seferleri aksadı, sosyal mesafe kalmadı #2

İstanbul’da metro seferleri aksadı, sosyal mesafe kalmadı #3

İstanbul’da metro seferleri aksadı, sosyal mesafe kalmadı #4

İstanbul’da metro seferleri aksadı, sosyal mesafe kalmadı #5

İstanbul’da metro seferleri aksadı, sosyal mesafe kalmadı #6

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