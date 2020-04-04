Toplu Taşımada Şok Tedbirler İstanbul'da metro seferleri 6 Nisan'dan itibaren 21.00'de sona ereceği Açıklandı bu uygulama Tüm İller de Olacak mı?

İstanbul ve Ankara'da Metro Seferleri Duracak Mı? Toplu Taşımada Şok Tedbirler

Toplu Taşımada Şok Tedbirler İstanbul'da metro seferleri 6 Nisan'dan itibaren 21.00'de sona ereceği Açıklandı bu uygulama Tüm İller de Olacak mı?

Koronavirüs önlemleri alanında, Daha Önce Toplu Taşımada Birçok otobüs hattını İptal Ederek ve vagon sayılarını azaltarak Yoğunluğa Sebep Olan ve Fotoğrafların Sosyal medyada çıkması üzerine Ak parti yi organize kötülük diye suçlayan İmamoğlu O günden sonrada toplu taşımadaki sefer sayıları artırmamış ve yogunluk devam etmişti. İBB başkanı imamoğlunun bugün yaptığı sosyal medya paylaşımında İstanbul'da başlamak üzere metro ve tramvay itibariyle metro seferlerinin akşam en geç 21.00'e kadar faaliyet yapacağını İstanbul halkına bildirdi. İstanbulda metrolar gün içinde normal seyredecek fakat saat 21.00 dan itibaren metro seferleri durdurulacaktır.

İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımı aşağıdadır

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