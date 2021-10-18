İstanbul SGK İl Müdürü görevden alındı

Dul ve yetim aylığı başvurusu nasıl yapılır? Erkek çocuk kaç yaşına kadar yetim aylığı alabilir? Dul ve yetim aylığı başvurusu nasıl yapılır? Erkek çocuk kaç yaşına kadar yetim aylığı alabilir? Kız çocuk yetim aylığını boşanırsa alabilir mi? Eşini ya da anne-babasını kaybedenler gerekli başvuruları yaptıktan sonra dul ve yetim aylığı alabiliyor. Peki, dul ve yetim aylığını kim alabilir. Çocuklar kaç yaşa kadar yetim aylığı alabilir? Bekar çalışan kız çocukları yetim aylığı alabiliyor mu?