İstanbul'da kıran kırana bir yarış var! Son ankette İmamoğlu ve Kurum oyları eşitledi

MURAT KURUM KIL PAYI ÖNDE

MEDAR anketine katılanların yüzde 40.67'si Murat Kurum derken, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 40.35 ile ikinci sırada yer aldı. Diğer sıralama ise yüzde 5.34 ile DEM Parti adayı, yüzde 4.22 ile İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu, yüzde 3.13 ile Yeniden Refah Partisi adayı olarak gerçekleşti.

MEDAR'dan yapılan açılamada, "Seçmenlerin 14 Mayıs Milletvekili Seçimlerindeki eğilimlerine göre analiz edildiğinde; Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un en çok yüzde 69.71 ile AK Parti, yüzde 51.43 ile MHP ve yüzde 18.52 ile Yeniden Refah seçmeni tarafından desteklendiği görülürken, CHP Adayı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 78.06 ile CHP, yüzde 45.24 ile İYİ Parti ve yüzde 33.82 ile DEM Parti seçmeni tarafından destekleniyor" denildi.

İstanbul özelinde yapılan son ankette AK Parti'nin adayı Murat Kurum yüzde 40.67 ile ilk sırada, CHP'li Ekrem İmamoğlu ise yüzde 40.35 ikinci sırada yer aldı. Aday çıkarması durumunda DEM Parti'ye oy vereceklerini ifade edenlerin oranı ise yüzde 5.34 olarak belirlendi.