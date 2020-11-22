İstanbul barajlarında son 10 yılın en düşük seviyesi ölçüldü

Bakanlıktan önemli yazı.... O kuruluşlara yaptırım Kovid-19 RT PCR testi çalışmaya yetkili tüm sağlık kuruluşları için Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesinde belirlenen fiyatlar üzerinden test ücretinin geçerli olduğu hatırlatılan yazıda, RT- PCR testi için bu ücret dışında herhangi bir bedel talep edilemeyeceği ve ilave ücret alınamayacağı vurgulandı.