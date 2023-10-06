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İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı trafik kazası geçirdi

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı trafik kazası geçirdi

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı trafik kazası geçirdi
Admin
Admin
06 Ekim 2023 Cuma 12:15

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali İhsan Horasan, İstanbul'da trafik kazası geçirdi. Görev yaptığı dönemde çok sayıda FETÖ davasına bakan Horsan'ın ağır yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Görev yaptığı dönemde birçok FETÖ davasına bakan İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali İhsan Horasan, Başakşehir'de trafik kazası geçirdi. Horasan ağır yaralanırken Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

YOĞUN BAKIMDA

Birçok önemli davaya bakan ve şu an İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan Ali İhsan Horasan, geçtiğimiz gün trafik kazası geçirdi. Horasan, Başakşehir Atatürk Bulvarı'nda ilerlediği esnada bilinmeyen nedenle ağaca çarptı. Kazada yaralanan Horasan hastaneye kaldırıldı. FETÖ tehdidi sebebiyle yakın koruma kararı bulunan Horasan'ın tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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