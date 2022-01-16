Isparta'da köpekten kaçarken bahçe duvarına çıkan çocuk, düşerek yaralandı Isparta'da kendisine saldıran köpekten kurtulmak için çıktığı bahçe duvarından düşen çocuk, yaralanırken, Aydın'da da yaşlı bir kadın, 2 köpeğin saldırısında çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Çınar Umul (11), Fatih Mahallesi'nde arkadaşlarıyla oynadığı sırada bir köpeğin saldırısına uğradı.

Köpekten kurtulmaya çalışan Çınar, çıktığı duvardan düşerek yaralandı.

DENGESİNİ KAYBEDEREK BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekibi kolundan ve kulağından yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaparak Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Çocuğun dayısı Murat Tanboğa, gazetecilere, yeğeninin köpek saldırısından kurtulmak için bahçe duvarına çıktığını ve dengesini kaybederek beton zemine düştüğünü söyledi.

"BAŞKA ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DE YAŞANABİLİR"

Yeğeninin beyin kanaması şüphesiyle hastanede tedavi altına alındığını belirten Tanboğa, "Bu durum bugün benim yeğenimin başına geldiyse yarın başka çocuklarımız için de yaşanabilecek bir durum. Umarım bir daha öyle bir olay yaşanmaz." dedi.

BİR SALDIRI DA AYDIN'DA

Söke ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi'nde evine giden 63 yaşındaki Sabriye Erdem, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Çevreden durumu fark eden vatandaşlar, kadını köpeklerin saldırısından kurtardı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine götürüldü.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Hastanede tedavisi devam eden Erdem'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.