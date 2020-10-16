İşletmelere 12 Ay Geri Ödemesiz Kredi Müjdesi

İşletmelere 12 Ay Geri Ödemesiz Kredi Müjdesi! Hangi bankalar tarafınca verilecek? Faiz Oranı Nedir 25 bin TL kredi işte detaylar

Türkiye Bankalar Birliği resmen duyurdu. Maaş, kira, fatura ve diğer sabit giderler için turizm sektörü işletmeleri ve bu işletmecilerin tedarikçileri için 12 ay ödemesiz kredi kullandırılabilecek.

Türkiye Bankalar Birliği duyurdu. Faiz oranı, sabit faizli krediler için azami yüzde 14,5, değişken faizli krediler için TLREF 250 baz puan olarak belirlendi. Krediler, 1 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli olacak.

'SALGININ ETKİLERİNİ AZALTMAK'

Türkiye Bankalar Birliği, salgının etkilerinin azaltılmasını desteklemek amacıyla Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacağını bildirdi. Kredi ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: "Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacaktır.

FAİZ ORANLARI

Krediler, 1 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli olacaktır. Faiz oranı, sabit faizli krediler için azami yüzde 14,5, değişken faizli krediler için TLREF 250 baz puan olarak belirlenmiştir."

AÇIKLAMADA ŞÖYLE DENİLDİ

Salgının etkilerinin azaltılması, üretim ve istihdam kapasiteleri ile piyasa değerlerinin korunmasını desteklemek amacıyla, turizm sektöründeki işletmeler yanında bu işletmelerin tedarikçilerinin maaş ve kira ödemeleri ile sözleşme veya faturaya bağlı sabit giderlerinin, nakit ihtiyaçlarının ve kurumsal kredi kartı harcamalarının karşılanması için Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacaktır.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar* tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacaktır. Krediler, 01 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli olacaktır. Faiz oranı, sabit faizli krediler için azami yüzde 14,5, değişken faizli krediler için TLREF + 250 baz puan olarak belirlenmiştir.

HANGİ BANKALAR KULLANDIRACAK?

Turizm Destek Paketini kullandıracak bankalar:

Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Denizbank, Garanti BBVA, Halkbank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, QNB Finansbank, TEB, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım

Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Ziraat Bankası.

İşte Bankalar Birliğinin o açıklaması;