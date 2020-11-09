İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi

İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi

Seçimlerden önce su fiyatlarına indirim yapacağını söyleyen Ekrem İmamoğlu döneminde İSKİ üçüncü zam için geri sayıma geçti.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), su satışına zam yapmaya hazırlanıyor.

YÜZDE 25 ZAM TALEBİ

İSKİ, 2021 yılı su satış tarifeleri teklifinde, 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere suya ortalama yüzde 25 zam talep etti.

İSKİ'nin hazırladığı 2021 Analitik Bütçe Tasarısı Tarife Tekliflerine göre, bu yıl 7 milyar 776 milyon 456 bin lira olan bütçe, 2021 yılı için 7 milyar 959 milyon 457 bin TL olarak belirlendi.

2021 yılı su satış tarifeleri tekliflerinde ise, 0-15 metreküpe kadar olan (Konut 1. kademe) su kullanımı için uygulanan 4.50 liralık tarife yüzde 25 artışla 5.63 lira, 16 metreküp ve üzeri olan (Konut 2. kademe) kullanımda 6.76 lira olan tarife ise yine yüzde 25 artışla 8.45 lira olarak düzenlendi.

İŞ YERLERİNE YÖNELİK YENİ TARİFE

İş yerleri için uygulanan 12.10 liralık tarife ise 1 Ocak 2020'den itibaren 15.13 lira olarak belirlendi.

2021 YILI GİDER VE GELİR TAHMİNİ

Bütçe tasarısında 2021 yılı bütçe giderleri 7 milyar 959 milyon 457 bin TL olarak hesaplanırken, 2021 bütçe gelirleri tahmini ise 7 milyar 354 milyon 500 bin TL olarak belirtildi.

GENEL KURUL'DA GÜNDEME GELECEK

Teklifin, çarşamba günü yapılacak İSKİ Genel Kurulu Toplantısı'nda gündeme gelmesi bekleniyor.

ÜÇÜNCÜ ZAM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimlerden önce su fiyatlarına indirim yapacağını söylemişti.

Ancak seçimleri kazandıktan sonra İmamoğlu başkanlığındaki İBB, su fiyatlarına iki kez zam yaptı. Bu teklifle su fiyatlarına üçüncü kez zam istendi.