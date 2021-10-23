İşçi arayan firma sayısı her geçen gün artıyor DÜZCE (İHA) – Düzce’de işçi arayan firma sayısı her geçen gün artarak 400’e kadar yaklaştı.



Ülke genelinde başlatılan istihdam seferberliği tüm hızı ile devam ederken, Düzce'de de işçi arayan firma sayısında artış her geçen gün artıyor. İş-Kur Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Düzce'de işçi arayan firma sayısı 400'e kadar yaklaştı. İl genelinde bir çok fabrikanın yanı sıra Restoran, Kafe, Toptancı, Market gibi bir çok işletme eleman arıyor. Aranan eleman sayısı ise bin 234'e kadar ulaştı. Düzce'de en çok aranan işçi ise genel beden işçisi, 246 kişi aranan bu sektörü, 104 dikişçi, 86 konfeksiyon işçisi, 82 proses işçisi, 30 otomotiv montaj işçisi, 27 gaz altı kaynakçısı, 22 market elemanı, 22 sevkiyat görevlisi, 21 ön muhasebeci, 20 satış danışmanı, 19 garson, 19 temizlik görevlisi, 15 ahşap mobilya imalatçısı, 15 mobilya montajcısı, 13 ağaç işlem işçisi, 12 elektrik teknisyeni, 12 kasiyer, 11 paketleme işçisi, 11 ütücü, 10 akaryakıt pompacısı, 10 ketal levha işçisi, 10 forklit operatörü ve 10 overlokçu aranıyor. Ayrıca işleri görmek isteyenler, İş-Kur Müdürlüğü'nü veya internet sitesini ziyaret ederek işleri görebilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokrat çağrısına tepki gösterdi. Erdoğan, "Sen kimsin de benim memurumu tehdit ediyorsun? Ülkemin memuruna sesleniyorum; sakın ha, bu oyuna gelmeyin. Siz memur olarak görevinizi yaptığınız müddetçe bunlar kılınıza dokunamaz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Ticaret Odası Kongre Merkezi’nde AKP Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nda konuştu.

‘BUNLARIN ÖNCE İNSANLIĞI ÖĞRENMELERİ LAZIM’

Batılı ülkelerin Türkiye'den insanlığı öğrenmeleri gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

* Dahası muhalefetin ve zihnini yeminli Türkiye düşmanlarına kiralamış bazı kesimlerin attığımız bu adımlardan rahatsızlık duyduğunu görüyoruz.

* Hayatında hiç ticaret yapmamış, ürün alıp satmamış, ihracat nedir, yatırım nedir, üretim nedir, kalite nedir bilmeyen bu kifayetsizler ‘Türkiye’nin Afrika’da ne işi var?’ diyor.

* Aynı soruyu ülkemizdeki lejyonerleri ile birlikte tescilli sömürgeciler de soruyor.

* Türkiye’nin daha adil bir dünya ideali ile verdiği mücadele sömürgecileri ve içimizdeki uzantılarını fevkalade rahatsız ediyor.

* Afrika’daki kendi kanlı ve katliamcı geçmişleri ile yüzleşmek yerine Türkiye’ye laf atanları biz kesinlikle muhatap almıyoruz. Yahu siz değil misiniz Cezayir’de 1 milyon insanı katlettiniz.

* Nijerya’da 1 milyon insanı katlettiniz. Ruanda’da 900 bin insanı katlettiniz. Kim bunlar? Batı, Batı. Fransa. Bunu yapanlar bize insanlık dersi veremez. Bunların önce insanlığı öğrenmeleri lazım. Nereden? Türkiye’den öğrenmeleri lazım.

* Çünkü bizi Afrika politikamızdan dolayı eleştirenlere hak ettikleri cevabı bizden önce Afrikalı kardeşlerimiz zaten misli ile veriyor.

* Küresel vizyonumuzun en önemli parçalarından olan Afrika kıtası ile iş birliğimizi sömürgecileri ve içimizdeki beşinci kollarını rahatsız etme pahasına önümüzdeki günlerde de güçlendirmeyi sürdüreceğiz

‘BUNLARIN HİÇ BİRİSİ, SİZİN KILINIZA DOKUNAMAZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memurlara ilişkin söylemleriyle ilgili olarak şunları söyledi:

* İşte siz de görüyorsunuz, 2023 senesi yaklaştıkça CHP'nin başını çektiği muhalefetin pervasızlıkları, provokasyonları da artıyor.

* Ülkemizdeki siyasi iklimi zehirlemek, milleti siyaset kurumundan soğutmak için yalan terörü dahil her şeyi deniyorlar.

* Partilerini saran yolsuzluk, hırsızlık, taciz, tecavüz bütün bu skandalların insanımızın gözünden kaçırmak için her yola başvuruyorlar.

* Bir dönem sığınmacılara karşı vatandaşlarımızı kışkırttılar, daha sonra hem de üniversite sınavına girecekleri günlerde gençlerimizi galeyana getirmek istediler.

* Kadrolu militanlarını öne sürerek, yurtlar üzerinden üniversite gençliğimizi provoke etmeye çalıştılar.

“SEN KİMSİN DE BENİM MEMURUMU TEHDİT EDİYORSUN”

* Bir ara hakimleri, polisleri daha sonra hakimleri tehdit ettiler. Neler demediler, memurlara öğretmenlere? Tehdit ettiler açıkça. Niye? Sen kimsin de benim memuru tehdit ediyorsun?

* Sen kimsin de benim polisi tehdit ediyorsun? Sen kimsin de alnının akıyla gelip bir kariyer almış memuru tehdide yelteniyorsun.

* Ben de buradan milletimin memuruna sesleniyorum. Sakin ha, bu oyunlara gelmeyin. Siz memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiç birisi, sizin kılınıza dokunamaz.

* Bunlar sadece değerli kardeşlerim şu an yönetiminde olduğu belediyelerde işte, işçileri, işçi kardeşlerimizi atıyorlar. Ama bunun bedelini de ödeyecekler.

* Çünkü ‘alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste', çıkacak. Milletimizin hiçbir kesimi yok ki CHP'nin tehditlerinden payını almasın.

* Toplumumuzun hiçbir kesimi yok ki CHP'nin yalan terörüne maruz kalmasın.

* Bunu da öyle korkakça yapıyorlar ki bir siyasetçi olarak, insan bunlar adına sadece hicap duyuyor. Biliyorsunuz bir dönem ‘yeni CHP' diye bir furya vardı.

* Başındaki zattan kimi köşe yazarlarına kadar CHP'nin değiştiğinden, darbeci kodlarından kurtulduğundan bahsediyordu.

* Hatta içimizden de birileri CHP ile ilgili benzer ifadeler kullanıyordu. Zaman geçti, seçim bitti, maske düştü.

* Yeni CHP ambalajının altından tek parti faşizminin güncel bir sürümü ortaya çıktı.

* Yeni CHP dediklerinin, millete 1940‘lı yılları aratacak kadar faşist, nobran, küstah bir zihniyeti temsil ettiği anlaşıldı.

* CHP'nin darbeci ve faşist kodlarından kurtulmasının mümkün olmadığını biz zaten biliyorduk. Ama bu süreçte milletimiz de hakikati görmüş oldu.

* Kardeşlerim sadece son haftalarda yaşadıklarımız bile bize omuzlarımızdaki yükün ne kadar ağır olduğunu göstermeye kafidir.

*Türkiye'nin son 20 yılına damga vurmuş bir kadro olarak boşa geçirecek tek bir saniyemiz dahi yoktur.

KEMAL KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçen cumartesi günü sosyal medya hesabından, “Bu ülkenin bürokratlarına sesleniyorum, halkımızı da şahit olmaya davet ediyorum” diye başlayan ve kamu görevlilerinin “kanunsuz emirlere uymamaları”nı içeren bir video paylaşmıştı…