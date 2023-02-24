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İran Gençlik ve Spor Bakanı Seccadi'nin bulunduğu helikopter düştü: 1 ölü, 15 yaralı

İran Gençlik ve Spor Bakanı Seccadi'nin bulunduğu helikopter düştü: 1 ölü, 15 yaralı

İran Gençlik ve Spor Bakanı Seccadi'nin bulunduğu helikopter düştü: 1 ölü, 15 yaralı
Kamusaati
Kamusaati
24 Şubat 2023 Cuma 10:42

İran'ın Kirman eyaletinde içerisinde İran Gençlik ve Spor Bakanı Hamid Seccadi'nin de bulunduğu helikopter düştü. Kazada Seccadi hafif yaralanırken, danışmanı İsmail Ahmedi hayatını kaybetti. 1'i ağır 15 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

İran'ın Kirman eyaletine bağlı Baft şehrinde İran Gençlik ve Spor Bakanı Hamid Seccadi ve Seccadi'nin Danışmanı İsmail Ahmedi'nin de içinde bulunduğu helikopter düştü.

"BAKANIMIZ HAFİ YARALI"

İran Sivil Havacılık Teşkilatı Başkanı Muhammed Muhammedi Bahş tarafından yapılan açıklamada, kazanın helikopterin iniş yapmaya çalıştığı sırada gerçekleştiği belirtilirken, "Gençlik ve Spor Bakanı ile beraberindekileri taşıyan İran Kızılayı'na ait helikopter, Kirman'daki Baft Spor Kompleksi'ne iniş yaparken düştü. Gençlik ve Spor Bakanımız hafif yaralanırken, tüm yaralılar hastaneye kaldırıldı" ifadeleri kullanıldı.

DANIŞMAN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 1'i ağır olmak üzere 15 kişi ağır yaralanırken, Gençlik ve Spor Bakanı Danışmanı İsmail Ahmedi hayatını kaybetti.

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